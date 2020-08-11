滬入境航班載來18確診 啟熔斷機制

中國9日新增49例新冠肺炎確診，其中，上海18例境外移入確診都在兩天內由阿拉伯聯合大公國入境，民航部門已啟動相關航班的熔斷機制。與此同時，內蒙古自治區近日發生多宗鼠疫，並造成兩人死亡。

中央社報導，中國國家衛健委網站公布，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團9日共報告新增49例新冠肺炎確診病例。

其中境外移入病例35例（上海18例、山東4例、四川4例、廣東3例、陝西3例、遼寧2例、浙江1例）；本土病例14例，都在新疆。

上海市衛健委官方微博指出，當地新增的18例境外移入確診，都是在阿拉伯聯合大公國工作的中國人，分別於6和7日乘班機飛抵上海，入關後集中隔離觀察期間出現症狀，被診斷為確診病例。

疫情爆發後，中國民航局實施「熔斷機制」政策，航班若有五名乘客核酸檢測結果呈陽性，則暫停航線一周；人數達十人，則暫停四周。而上述18名確診者中，有15人是乘坐7日同一航班，從阿拉伯聯合大公國出發，途經斯里蘭卡轉機抵達上海。中新社報導，針對連續有航班出現確診病例，民航部門已啟動相關航班的熔斷機制。

此外，中新社報導，2日淩晨，包頭市達茂旗發生一名急死病人，經專家組會診，判斷死者死於腸型鼠疫；6日，巴彥淖爾市烏拉特前旗一患者因多臟器衰竭搶救無效死亡，也被判定死於腺鼠疫。

鑑於接連發生致人死亡的鼠疫，內蒙古各地築牢「三道防線」，嚴防鼠疫擴散蔓延。

為阻斷鼠到人的傳播，各地強化滅鼠滅蚤工作。組織旅遊景點、軍事區域、工礦企業等重點單位對本單位外圍200米範圍內進行滅鼠，由林草、農牧等部門對200米至5公里範圍內進行滅鼠。

為阻斷人到人的傳播，實行嚴格預檢分診和發熱門診管理，就診患者使用鼠疫防控健康碼掃碼就醫，建立發熱患者排查和報告責任制。

為阻斷疫情遠距傳播，各地協同推進聯防聯控，在機場、火車站、客運站、旅遊集散地等重要交通點設置警示標牌和海報等提示，加強鼠疫防控宣傳教育。

內蒙古自治區綜合疾病預防控制中心主任王文瑞說，內蒙古政府先後下撥9766萬人民幣鼠疫防控專項經費，並從國債項目中拿出1.695億元人民幣，用於提升實驗室檢測能力和完善基礎設施建設，推廣普及核酸快速檢測技術。