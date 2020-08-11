全球新冠確診「6周人數翻倍」 印度每日新增最多例

根據約翰霍普金斯大學數據，全球新冠肺炎確診人數今天突破2000萬大關。其中美國、巴西和印度患者人數占全球確診總數的逾一半。

自疫情爆發以來，全球疫情花了近6個月才突破1000萬例大關，但這次僅花了六周時間就翻倍至2000萬例，目前死亡人數已來到73萬多例。

印度斯坦時報報導，印度在最近七天共新增39萬9263例確診，平均每天新增約5萬7038例，而美國同一時間新增38萬4089例，平均每天新增5萬4870例，印度已成為全球每天新增病例最多的國家。

印度已有多名官員宣布染疫，84歲前總統穆克吉10日也宣布，在進行例行身體檢查時發現確診新冠肺炎，並要求近期跟他接觸過的人進行自我隔離。過去幾周，包括內政部長夏哈、石油部長普拉德漢、中央省首席部長喬汗、國會領袖席達拉邁亞等數位印度政界人物都確診。

另據共同社報導，日本10日新增491例，目前共5萬113人確診。其中東京1新增197例，多是20至30多歲的年輕人，占新確診數的56%。這也是東京自上月27日以來，單日確診數首次低於200。

自疫情爆發以來，全球疫情花了近6個月時間才突破1000萬例大關，但這次超過2000萬例僅耗時43天。世界衛生組織秘書長譚德塞表示，各國承諾捐助與實際到位資金落差相當大，光是疫苗需要逾1000億美元，呼籲全球投入更多。