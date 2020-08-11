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熱點州疫情回穩、確診、死亡雙降 但別高興太早…

世界日報 / 編譯郭宣含／綜合10日電
德州的新冠疫情仍未減緩，專家預測到 8月底才可能到確診病例的高峰期。圖為德州正在擴大篩檢新冠病例，使用安全工具給駕車前來的居民提供檢測工具。(美聯社)
德州的新冠疫情仍未減緩，專家預測到 8月底才可能到確診病例的高峰期。圖為德州正在擴大篩檢新冠病例，使用安全工具給駕車前來的居民提供檢測工具。(美聯社)

全球新冠肺炎確診在10日突破2000萬例大關，美國新增確診反而創下近一個月以來新低，平均單日新增逾5萬3000例，主要是因為加州和德州等熱點州的疫情開始趨緩；另外全美新冠死亡連續四周成長後，上周首度下降16%。

根據約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)統計，截至10日晚間，全球新冠肺炎確診2000萬1019例，死亡73萬3897人，美國確診508萬5821例，死亡16萬3370人。

根據新冠病毒追蹤計畫(Covid Tracking Project)數據，美國新冠肺炎單日新增確診平均逾5萬3000例，創下7月10日以來最低；在此之前，南方陽光帶州(Sunbelt states)單日新增曾一度超過逾7萬例。

這波新增確診減緩，一部分是因為加州、德州、佛州和亞利桑納州等熱點州的疫情趨緩；雖然一個月以來疫情稍見下降，但美國新冠確診人數已於9日突破500萬例，而且僅花17天就新增確診100萬例。

中西部、東北部州新增案例卻增加

陽光帶州疫情趨緩，中西部和東北部州新增確診卻增加；過去一周，北達科他州、印第安納州、伊利諾州和維吉尼亞州的新增確診皆增加；南達科他州新增確診連三周增加，尤其7日起超過10萬人參加在該州的史特吉斯摩托車節(Sturgis Motorcycle Rally)；夏威夷州8月單日新增確診翻倍成長至逾1200例。

根據路透數據，美國新冠死亡案例上周下降16%至約7200人，這是連續四周增加以來首見下降；目前美國新冠肺炎平均單日新增死亡逾1000人。至今新冠死亡累計最高幾州分別為：紐約州、新澤西州、加州、德州、麻州和佛州。

根據佛州數據，約有3355名新冠病患在2日到10日間住院，新冠住院人數不僅創單周新高，在全國也名列前茅；疫情爆發至今，佛州共有3萬785人染疫住院；流行病學專家認為是佛州高層低估疫情風險，太晚實施口罩令與其他防疫措施。

佛州新冠肺炎10日新增確診4155例，死亡91人；佛州新冠確診案例累計達53萬2806例，僅次於加州的56萬159例。

專家預言：新冠死亡案例會再攀升

儘管疫情稍微趨緩，但專家預估醫院能量仍舊緊縮，而且新冠死亡案例會再攀升。

專家認為熱點州疫情降溫，主要因為實施口罩令、保持社交距離和關閉酒吧；部分科學家則指出，群體免疫力提高可能也有助益。

報導指，全美重疫州的確診人數有所下降，是一個月來最低。圖為加州洛杉磯市的臨時免費新冠檢測中心，民眾也可自行檢測。(美聯社)
報導指，全美重疫州的確診人數有所下降，是一個月來最低。圖為加州洛杉磯市的臨時免費新冠檢測中心，民眾也可自行檢測。(美聯社)

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