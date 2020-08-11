7月下旬慘！全美9.7萬兒童確診 增幅達40％

美國兒科學會(American Academy of Pediatrics)與兒童醫院協會(Children`s Hospital Association)本周公布新報告指出，7月下旬全美有超過9萬7000名兒童檢出新冠病毒陽性；這段期間在研究人員調查的各州與城市，兒童確診個案增幅達40%。

該報告顯示，5月至今，至少有86名兒童因為罹患新冠肺炎而身亡。

喬治亞州上周有一名七歲男童，儘管此前沒有健康問題，仍在罹患新冠肺炎後喪命。

佛羅里達州本月稍早也有兩名青少年身亡，成為該州第六與第七名死於新冠病毒的17歲以下兒童。

各州定義兒童的年齡範圍不一，有的州將兒童年齡上限設定在14歲，而阿拉巴馬州則提高到24歲。

許多學校課堂計畫於本周重新開始，而許多學生在學年剛開始時就必須再次接受遠距教學，因為師生中又出現新的感染個案。

根據約翰霍普金斯大學(JHU)的數據，截至10日，佛州逾17%受檢者結果呈陽性，讓該州檢出陽性率在全美各州排名第五。

但佛羅里達教育協會(Florida Education Association)與各學區網站指出，佛州至少有12個郡的學校本周將重新開始進行師生親自參與的課堂教學。

聯邦疾病防治中心(CDC)主任芮斐德(Robert Redfield)上月表示，在檢出陽性率超過5%的郡，官員都必須考慮不要讓學生回到教室上課。

而佛州衛生廳指出，截至8日，計畫於本周重新開放校園的12個郡當中，至少有九個檢出陽性率超過5%。

喬州北柏爾汀(North Paulding)高中日前有學生公布照片，顯示開學後學校走廊上擠滿人，也沒人戴口罩，引發廣泛關注；開學後僅一周，該校至少已將周一與周二的所有課程改為僅透過線上授課。

該校校長卡莫納(Gabe Carmona)坦承，至少有「六名學生和三名教職員工」檢出陽性。

喬州切羅基郡(Cherokee)學區開學一周後，也傳出19名學生與四名教職員工檢出陽性；波及該郡至少16間學校。