疫情過後 中國專家：抗藥細菌將成新挑戰

中國專家張文宏昨天在上海表示，當2019冠狀病毒疾病疫情過去或在疫苗廣泛接種後，因耐藥細菌感染引起的死亡將增多；他呼籲官方落實抗菌藥物耐藥的防控措施，避免因耐藥菌引發病亡。

香港明報今天報導，上海市新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）救治專家組組長張文宏昨天在當地一場研討會發言時，作了上述表示。

這位在疫情爆發後廣為人知的專家說，當新冠疫情過去或在疫苗廣泛接種後，因耐藥細菌感染引起的死亡將增多。

他呼籲中國政府應拿出防控疫情的一半力量，落實對抗菌藥物耐藥的防控措施，著力避免耐藥菌引起的死亡。

2019冠狀病毒疾病疫情今年初自中國開始爆發後，目前仍肆虐全球，包括美國、中國、英國等國家都在積極研發疫苗。

據外電報導，美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇（Anthony Fauci）5日表示，希望疫情到今年底能獲得更好控制，他並預期疫苗屆時將可問世。

中國國家衛健委網站上午公布，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團9日共報告新增46例確診；截至目前，中國累計報告確診病例8萬4668例，累計死亡病例4634例。