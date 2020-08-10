美國確診破500萬 5州開學季很危險

美國疫情的總確診數在9日達到500萬例，另有逾16萬人死亡，雙雙居全球最多。截至目前，有超過40％的病例集中在加州、佛羅里達、德州、紐約與喬治亞等5州。而美國進入開學季，多所學校將重新開放，以及南達科他州照常舉辦史特吉斯摩托車節，對此，專家呼籲，疫情危機仍未解除，民眾需要確實遵守防疫措施。

疫情仍未趨緩

根據《CNN》與《NBC》的報導，美國的確診數已佔全球總數的約4分之1，且僅花17天就從400萬增至500萬例，而在近5天，每日都增加超過1000個死亡病例，疫情仍未趨緩。約翰•霍普金斯醫院的急診部主管凱倫指出，政府若沒有在口罩和社交距離上提出全國性的策略，並落實防疫觀念，當前疫情可能還不會是高峰，「在許多地區中，仍未看到足夠的防疫決心。」

目前在全國40％疫情集中的5個州，曾是疫情震央的紐約州已呈現趨緩，9日統計出的篩檢確診率達到新低的0.78％。此外，佛羅里達州連續13天傳出超過6000個病例，而加州8日仍有7000逾例確診，近兩週確診率約6％，不過住院治療的案例已在下降，最慘的則是德州，過去一週的確診率達到新高的19.41％，州長已延長災難聲明。

開學季、節慶成隱憂

目前美國疫情的一大隱憂是開學季的到來，讓學生的染疫機會增加。目前疫情趨緩的紐約州已開放所有學區，提供實體與線上授課等選項，並會在學校實施戴口罩、隨機量體溫及單行走廊等防疫措施，此外，喬治亞洲的許多學校也重新開放，不過多所學校開學週就傳出確診案例，導致改為全面線上授課。

另一個潛在的防疫破口是正在南達科他州舉辦史特吉斯摩托車節，雖然主辦的南達科他市表示，這個往年都有數萬人參與的活動會縮小舉辦，但仍會吸引來自全國各地的遊客。儘管市政府提出社交距離建議方針，以及酒吧和餐廳的上限人數，但是都非硬性規定，讓專家們提心吊膽，深怕為期10天的活動會造成疫情的擴散。

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