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被捕後首表態 黎智英：不知前景但無法擔心太多

巴西新冠疫情世界第二 總統仍堅持經濟優先

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
巴西確診死亡人數破10萬，總統波索納洛消極、以經濟優先的態度會是主要原因。 美聯社
巴西確診死亡人數破10萬，總統波索納洛消極、以經濟優先的態度會是主要原因。 美聯社

巴西總統康復後依然不戴口罩，全國疫情難趨緩！巴西9日新冠肺炎死亡人數正式突破10萬，無論是確診數、死亡數都只僅次於美國，排行世界第2的國家。在聖保羅、里約等人口密集地區，確診人數依舊無法減緩，總統波索納洛先前曾確診新冠肺炎，但面對群眾依然不戴口罩，並堅持發展經濟優先。

疫情迅速惡化

根據《英國廣播公司》報導，巴西目前確診人數超過303萬人、10萬人死亡，是全球疫情第2嚴重的國家，而且該國從人口密集的東部大城聖保羅、里約熱內盧，到西邊的亞馬遜雨林原住民都有人確診新冠肺炎。巴西僅花了3個月達成5萬人因病死亡，而後面5萬更是在短短50天內就迅速惡化。

總統波索納洛先前沒戴口罩宣布他確診新冠肺炎，但近日他聲稱自己已經康復，原因是服用了奎寧，在各地出席活動時，依舊與民眾親密接觸、互動，且堅持不帶口罩，並宣揚奎寧的好。不過國際上已經有許多研究顯示，奎寧對新冠肺炎的治療效果不高，此事引發巴西輿論抨擊。

仍堅持經濟優先

但還是很多人支持波索納洛「經濟優先」的論述，巴西傳染病學會資深學者烏爾拜茲感嘆，巴西現在應該進入如同戰爭一樣的緊張態勢，但許多民眾仍選擇自我麻痺，而政府就是「喔你確診囉，我們有加護病房，趕快去！」的敷衍態度，讓他覺得非常無奈。

根據《曼谷時報》報導，由於死亡人數破10萬，加上半年來巴西的確診增加人數絲毫沒有減緩的跡象，巴西參議院主席、反對黨民主黨的阿爾科隆布爾宣部國會將對這些罹難者進行為期4天的哀悼。雖然波索納洛尚未對此發表回應，不過之前他在外演講時說，他很同情確診者，可是巴西的經濟需要繼續運轉。

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