美國新冠疫情失控 前FDA局長：年底前恐死30萬人

曾先後擔任聯邦疾病防治中心(CDC)主任的五位防疫專家，日前在美國廣播公司新聞網(ABC News)受訪時，分享他們對政府在因應新冠肺炎疫情方面缺失的觀察，表示其中多數都是領導能力不彰所導致；聯邦食品暨藥物管理局(FDA)前局長高特里布(Scott Gottlieb)9日則警告，民眾若不嚴肅看待疫情，全美新冠病毒死亡人數可能在年底飆升到30萬人。

貝瑟(Richard Besser)、茱莉·葛伯丁(Julie Gerberding)、費和平(Tom Frieden)、科普蘭(Jeffrey Koplan)、以及薩契爾(David Satcher)等五人都指出，政治與公衛領袖針對病毒威脅規模傳遞不一的資訊，會造成極大的危害；他們也感慨，在新冠肺炎疫情爆發前的多年來，美國儘管已接獲警訊，準備卻仍相當有限。

曾於2009年擔任CDC主任的貝瑟說：「這是我們第一次在進行公衛因應時，沒有根據目前最先進的公衛相關科學制定基本規則；當政治與公衛領袖出面傳達差異懸殊的訊息，而且政治領袖沒有支持公衛科學，就會失信於民；這樣就會破壞針對完全可以控制的疫情進行的控制措施。」

曾於2009至2017年擔任CDC主任的費和平說：「我們所有人都可幫助減緩疫情，不論是戴口罩、勤洗手、保持距離、還是支持公衛界控制病毒的行動，還有保護最脆弱的族群，我們能做的事很多；進展掌握在我們手中，但這些一旦被破壞，就很難取得進展。」

費和平和薩契爾都指出，等到疫苗出爐，就能幫助解決問題，但也不能把疫苗視為唯一的解決方案；費和平說：「疫苗不是魔法；全美每年仍有10萬人死於麻疹，而麻疹疫苗已是目前我們手中最好的疫苗之一。」

高特里布接受哥倫比亞公司(CBS)新聞頻道節目「面對全國」(Face the Nation)訪問時則說：「全美新冠死亡人數一定會達到20萬人到30萬人之間；至於是更接近20萬人還是30萬人，取決於我們怎麼做，以及疫情的發展。」