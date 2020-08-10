開學日擁擠照片被曝光 美喬治亞1高中9師生確診

喬治亞州達拉斯(Dallas)北柏爾汀高中(North Paulding High School)傳出，共九名師生確診感染新冠肺炎；上周該校一名學生在開學當天拍下走廊上未戴口罩的學生成群結隊的擁擠畫面，上傳到社群媒體後，引發關注，未料事隔幾天即爆發疫情。

據亞特蘭大憲政報(Atlanta Journal-Constitution)報導，北柏爾汀校區發言人表示，北柏爾汀高中校長卡莫納(Gabe Carmona)8日的公開信中承認，已有六名學生和三名教師確診染疫。

公開信中提及，確診的師生們在上周都曾在校園內活動，卡莫納說雖然校園已進行全面消毒，但目前仍不確定是否要求與確診者接觸過的人隔離。

該校15歲學生漢娜‧華特斯(Hannah Watters)4日在推特(Twitter)上傳一張照片，顯示開學當天走廊上充滿擁擠的人潮，且大多數學生都沒戴口罩，也未保持社交距離，並以「這是喬治亞州柏爾汀郡的開學日」為標題，該貼文引起全美媒體大量轉載。

不過，這則推文卻讓華特斯遭到停學五天的處分；談到被停學的原因，華斯特說，學校告知她觸犯三項校規，包括學習時間使用手機、在校期間用手機登入社群媒體，以及拍攝其他同學影像並上傳到社群媒體平台。

但華斯特7日在推特發文指出，停學處分已經取消，10日就可回校上課：「如果沒有大家支持，我不可能有這樣的結果，謝謝大家。」

柏爾汀郡(Paulding County)目前有3萬名學生仍維持遠端教學模式學習，約30%的學生自行選擇線上教學；切洛基郡(Cherokee County)學區內的4萬2200名學生中，有22%的人選擇在秋季開學後，繼續使用遠端教學。