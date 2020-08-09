柳葉刀：西方掀反華潮 掩蓋抗疫失敗

國際著名期刊《柳葉刀》雜誌主編理查德·霍頓指出，西方以美國政府為首的政客們對中國的攻擊變本加厲，大有新冷戰之勢，西方掀反華浪潮是為了掩蓋自身的抗疫失敗。霍頓呼籲各國加強合作，疫情是各國人民休戚與共、同仇敵愾的時候，而非政府間發生衝突的時候。

科技日報報導，霍頓在英國《衛報》刊文指出，中國科學家在幫助全球了解新冠肺炎疫情方面作出了英勇貢獻。「是中國科學家最早對病毒基因組進行了測序；是中國科學家呼籲人們注意逐步加強獲得個人防護設備、檢測和檢疫隔離能力的重要性；也是中國科學家發出了疫情大流行的警告」。

霍頓指出，在新冠肺炎暴發之初，中國政府立刻向世界發出了警告，但西方民主國家未能聽從這些警告，怪罪中國造成了這場疫情，就是篡改新冠肺炎疫情的歷史和忽略西方國家的失敗。

早在今年5月份，霍頓就強調稱，中國科學家在今年1月24日就發表關於新冠病毒論文，「白紙黑字」地告訴世界各國「請立即採取行動遏制新冠病毒蔓延，疫情很緊急，很危險」。他表示，指責中國是新冠肺炎疫情的源頭是無益和不公平的。

此前，《柳葉刀》雜誌也在社論中指出，在應對疫情期間，全球要發揮合作精神，有效溝通。這篇社論同時呼籲，應對像大流行病這樣的全球衛生突發事件，各國應開放協作，在地緣政治不穩定的情況下，缺少應對新冠病毒的全球合作，將對所有人構成威脅。

報導指出，27名全球頂尖公共衛生領域科學家曾於2月18日聯名刊登聲明，強烈譴責網路上流傳的關於新冠病毒的陰謀論。另外，《自然》雜誌今年4月刊發社論文章《立即停止新冠病毒汙名化》，為自己曾將新冠病毒錯誤地與中國武漢相關聯道歉。

除《柳葉刀》雜誌外，英國《自然》雜誌網站5月發表題為《中國非藥物干預措施(NPI)對新冠疫情的影響》一文，其中指出，中國實施的三類非藥物干預措施——城際旅行限制、病例的早期識別和隔離以及人員接觸限制和社交疏離措施，有效控制了疫情在中國的發展，同時也為全球贏得了寶貴的窗口期。