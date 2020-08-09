港鐵車廠群組爆疫 未知源頭

香港昨天增69宗新冠肺炎確診病例，本地個案占67宗，連續六日徘徊在高雙位數增長水平，另有約50宗初步確診。是18天以來最低，但累計突破4000宗，達4007個病例，在過去18天內增加一倍。

新確診69宗 18天來最低

大公報報導，港鐵九龍灣車廠、葵涌貨櫃碼頭均出現小型群組爆發，港鐵車廠連日來有四至五人確診，最新確診的外判司機無病徵，衛生防護中心表示，現時未知群組爆發源頭。葵涌貨櫃碼頭一名貨櫃車司機，懷疑與同事一起進食及換衫時感染。

有線新聞一名採訪車司機初步確診，曾接載早前確診的男攝影師。

明報報導，公立醫院仍有多宗爆發，其中屯門醫院一名在急症室工作的護士上周二開始喉嚨不適，4日後至昨上班發低燒，初步檢測呈陽性，她近一周工作沒接觸確診者；東區醫院早前有病人與染疫者同住監察病房後確診，他確診前所住病房出現三名初步確診者，其中一人不同病格。

多間院舍繼續爆疫，其中深水順寧道敬福護理院新增兩名護理員確診，該院舍至昨天共有14人確診；東華三院黃竹坑賽馬會朗逸居再增一名院友確診，其「病毒數值」（CT value）較高，或是之前感染，其同房其他院友會送到亞博館檢疫，該院舍至昨天共有五人確診。

大公報報導，對於60多宗確診是否已過了第三波疫情頂峰，張竹君稱，目前仍高過第二波時最高數字，她盼已過頂峰，「如果個別個案變成超級傳播者，或去很多活動，會再傳播。」她籲市民不要鬆懈，否則「爆成千宗都不奇怪」。