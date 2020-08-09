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斷水、斷電、罰款…對抗疫情惡化 各城市措施更嚴格

世界日報 / 編譯樊蕙／綜合8日電
全美各地城市紛紛採取更嚴格的措施，包括斷電、斷水、罰款等，希望能夠控制仍在惡化的新冠病毒疫情。 歐新社
全美各地城市紛紛採取更嚴格的措施，包括斷電、斷水、罰款等，希望能夠控制仍在惡化的新冠病毒疫情。 歐新社

全美各地城市紛紛採取更嚴格的措施，包括斷電、斷水、罰款等，希望能夠控制仍在惡化的新冠病毒疫情。

加州比佛利山翠斯特(Beverly Crest)附近地區居民，針對一場大型家庭派對(house party)的參與人數進行投訴，讓洛杉磯(Los Angeles)警方派員至現場處理；警方傳訊並扣押當地部分車輛，卻在判定沒有發生噪音違規情事後離去；而這場派對後來卻發生致命槍擊案。

「洛杉磯福斯新聞」(FOX 11 Los Angeles)報導，為回應此事，洛杉磯市長賈西提(Eric Garcetti)宣布，屢次舉辦大型聚會的私人住宅，將遭到斷電與斷水處分；除私人住宅外，洛杉磯也嚴格取締涉嫌違反當地公共衛生限制令的企業。

洛杉磯公衛部門表示：「自8月底起，首度違規商家將面臨100元罰款，屢次違規則將罰款500元，並撤銷許可30天，包括已經或未經相關部門許可並核發執照之商家。」

「洛杉磯時報」報導，該市目前還沒有針對不戴口罩民眾的罰款體系；但洛杉磯福斯新聞報導，南加州許多其他地區已有相關罰則。

在比佛利山(Beverly Hills)，不戴口罩首次罰100元，第二度違規罰200元，第三度則罰500元；在柯斯塔梅沙(Costa Mesa)、曼哈頓海灘(Manhattan Beach)、和聖塔蒙尼卡(Santa Monica)，不戴口罩首次也會被罰100元。

洛杉磯福斯新聞報導，在西好萊塢(West Hollywood)不戴口罩首次更會被罰款300元，而格蘭岱(Glendale)罰得最重，首次罰400元，第二次罰1000元，第三次更罰2000元。

休士頓市長特納(Sylvester Turner)3日也宣布，不戴口罩的民眾將被罰款250元。

不戴口罩的民眾，在新墨西哥州也會被罰100元，而在華盛頓特區(Washington, D.C.)更可能被罰1000元。

包括華盛頓特區、芝加哥、紐約市在內的許多地區，如今也制定新規，要求來自新冠病毒熱點地區的民眾，抵達當地後居家隔離14天。

「芝加哥論壇報」報導，違規者將面臨每天100至500元之罰款。

紐約市則在多個入口處設立檢查哨，讓警方攔下車輛；來自強制隔離名單上35個地區的民眾，還必須填寫「旅行表格」，通報個人資料及近期旅行地點等資訊。

全美各地城市紛紛採取更嚴格的措施，包括斷電、斷水、罰款等，希望能夠控制仍在惡化的新冠病毒疫情。 歐新社
全美各地城市紛紛採取更嚴格的措施，包括斷電、斷水、罰款等，希望能夠控制仍在惡化的新冠病毒疫情。 歐新社

新冠肺炎 COVID-19

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