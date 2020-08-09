打敗新冠！研究顯示「T細胞」帶抗體 部分人已有免疫力

新冠病毒在全球各地傳染情況不穩定，且感染兒童症狀多較輕微，更引人注意的是，非常大部分的感染者無症狀；聯邦疾病防治中心(CDC)上月估計，無症狀的比例約為40%。

最近數周來最振奮人心的理論是，許多人可能已經有部分的免疫力；近期多項研究顯示，全球許多人由於體內有「記憶」T細胞，所以可能受到部分保護；T細胞就是人體免疫系統中負責辨識特定侵略者的部分。

這可能源自童年接種的標準疫苗形成的交叉保護作用，或如同於4日在「科學」(Science)期刊上發表的論文所述，可追溯至先前與其他冠狀病毒的接觸，例如引發常見感冒的類型。

美國衛生總署(NIH)院長柯林斯(Francis Collins)過去一周在部落格撰文寫道：「這可能可以解釋為何有些人似乎可以抵禦新冠病毒，而且引發重症的可能性也較低。」

這樣的結果若經證實，在人口層面上可望造成深遠影響。

免疫力 高於血清學研究

瑞典卡洛林斯卡研究所(Karolinska Institute)研究人員永格倫(Hans-Gustaf Ljunggren)等人指出，公眾對新冠病毒的免疫力，可能遠高於血清學研究的說法。

據推測，在全球各大城市，體內可能有抗體所以可望能免疫的人口比例，大多僅為個位數；但若有許多其他人因為有T細胞而能部分免疫，社區民眾的免疫能力就可能更強。

近期研究顯示，感染新冠病毒後產生的抗體，在某些人體內僅會停留約二到三個月；而先前研究顯示，整體而言，T細胞傾向能在體內停留數年。

但針對新冠病毒的T細胞研究才剛開始，檢測T細胞又比檢測抗體更吃力。

部分專家已推測，瑞典沒有全面封鎖或要求民眾戴口罩，感染率卻已回落，而印度孟買貧窮地區雖然感染率高，重症比例卻較低，可能都是由於事先已經存在免疫力。

佛奇：理論不成熟 仍需防疫

但美國首席防疫專家佛奇(Anthony S. Fauci)受訪時說，儘管這些說法經過精心研究，相關理論還不成熟。

佛奇同意，的確可能有人體內事先已有免疫力；但他也說，個人能夠抵禦病毒或在感染後死亡，取決於許多可能因素；許多症狀輕微的感染者身上可能也會留下較長期的健康問題。

他認為，民眾仍須提高警惕，實行保持社交距離、戴口罩等防護措施。