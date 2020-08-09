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印度撤僑專機空難「2死者染疫」 倖存者、搜救人員全需檢疫

世界日報 / 編譯中心╱綜合8日電
印度一架撤僑專機7日降落克勒拉省機場時發生墜機意外，至今已有18人死亡、172人正在醫院救治。 法新社
印度一架撤僑專機7日降落克勒拉省機場時發生墜機意外，至今已有18人死亡、172人正在醫院救治。 法新社

印度一架撤僑專機7日降落克勒拉省機場時發生墜機意外，至今已有18人死亡、172人正在醫院救治。當局在現場善後的同時發現，有2名罹難乘客確診新冠肺炎，當局將對機上所有倖存者進行病毒檢測，並要求搜救人員接受檢測及隔離，連加入搜救的當地民眾也不例外。

印度媒體報導，克勒拉省省長維加揚表示，印度快捷航空撤僑專機罹難者當中，有2人新冠病毒檢測呈現陽性，因此機上所有人都將接受檢測；衛生部門也開始追蹤、隔離參與事故現場救援的人員，並要求參與救援的附近居民自行隔離。

黑盒子尋獲民航局長歸咎機師

雖然事故調查還在進行，但多位飛安專家受訪時都指出，發生事故的卡利克特機場擁有「桌面跑道」，也就是跑道位於高海拔且一端或兩端盡頭是山谷，因此跑道末端空間有限，一旦大雨且順風降落，很容易發生事故。

面對專家質疑機場飛安疑慮，印度民航總局局長庫瑪在接受News 18訪問時說，卡利克特機場是印度第11座繁忙的機場，反駁跑道未做摩擦係數測試的質疑。庫瑪表示，機師的「判斷力很差」，因為著陸時的「錯誤判斷」才導致事故，因為跑道有足夠的長度可以安全著陸。俗稱黑盒子的飛行資料記錄器8日已尋獲。

新冠肺炎 COVID-19

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