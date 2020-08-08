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「不可能禁微信」 律師稱違反美國2項憲法權利

中國公司與英方簽約 可獲牛津大學COVID-19疫苗

中央社 / 香港8日綜合外電報導
牛津大學的研究人員說，他們開發的疫苗在數百人身上的實驗，已顯示有初步的保護成果。 美聯社
牛津大學的研究人員說，他們開發的疫苗在數百人身上的實驗，已顯示有初步的保護成果。 美聯社

中國的深圳康泰生物製品公司與英國製藥大廠阿斯特捷利康簽署授權協議，讓阿斯特捷利康與牛津大學共同研發的COVID-19疫苗能在中國上市。世界6款進度領先的疫苗，中國已有5款。

南華早報指出，這代表目前全球已進入第3階段人體試驗、處於領先地位的6款疫苗裡，中國將能取得當中5款。

阿斯特捷利康（AstraZeneca）與牛津大學詹納研究所（Jenner Institute）共同研發的COVID-19疫苗，在初期試驗階段已顯示極有前景，受試者接種後都有很強的免疫反應且無嚴重副作用。這款疫苗目前正進行受試人數更多的第3階段試驗，廣泛測試安全與功效。

根據授權協議，康泰生物將獲得阿斯特捷利康疫苗在中國的獨家臨床研發、生產與商業化權利。

阿斯特捷利康公司在聲明裡說：「康泰生物將可確保AZD1222疫苗的產能，2020年底前可達至少1億劑，到2021年底前可擴增到至少2億劑，已達中國市場所需。兩家公司也會探究其他領域與市場合作的可能性。」

另有其他中國公司先前已與外國公司簽下獲得COVID-19疫苗的授權協議。上海復星醫藥今年3月已向德國生技新興大廠BioNTech買下所研發疫苗在中國的獨家合作與代理權；BioNTech與輝瑞（Pfizer）藥廠共同研發的COVID-19疫苗，目前在中國以外地區正進行第2與第3階段試驗，在中國國內也已展開第1階段試驗。

美國製藥商Inovio Pharmaceuticals也已在年初宣布與北京艾棣維欣公司攜手進行疫苗臨床試驗，並尋求許可在中國上市。

除與外國藥廠合作，中國本土的研究人員也正努力以各種不同方法研發國產疫苗，當中已有3款進入第3階段試驗。國營的中國生物技術集團正在阿拉伯聯合大公國測試2款由武漢生物製品研究所及北京生物製品研究所研發的疫苗。

中國生物技術集團本週稍早還宣布，北京廠已通過生物安全審核並取得疫苗的生產執照。他們在武漢也有設備，北京與武漢兩地一年能生產2.2億劑疫苗。

一款由北京科興生物製品公司所研發的國產疫苗則在巴西進行第3階段試驗，他們在北京新建的廠房料一年能產1億劑疫苗；還有一款由天津康希諾生物研發的疫苗，則計畫在加拿大進行第3階段試驗。

新冠肺炎 COVID-19

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