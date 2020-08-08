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印度破200萬例！21天增百萬確診 專家：下個百萬只要2周

世界日報 / 編譯中心／綜合7日電

印度新冠肺炎疫情再創紀錄，6日新增6萬2088例確診更是超越美國、巴西，總數從100萬例到破200萬大關僅21天，7日上午達203萬例，累計死亡人數達4萬1673人。

單日增6.2萬例 超越美國、巴西

印度確診病例達100萬例是在7月16日，短短21天病例就增加一倍，跨越200萬例。與全球疫情最嚴重的美國用62.2天、第二重災國巴西用35.7天的速度相較，快上許多。

印度斯坦時報報導，如果維持這種增速，專家擔心印度接下來再增100萬例可能只需要約2周，可能很快會超越巴西和美國，成為全球疫情最嚴重的國家；除非疫苗問世接種，才有可能逆轉疫情惡化的趨勢。目前至少有3種疫苗正在印度臨床試驗。

印度政府為拯救受疫情重創的經濟而逐漸解封，人口跨省流動，許多外出的民眾不戴口罩或未保持安全社交距離，安德拉省、卡納塔卡省和北方省等過去疫情較不嚴重的省份最近成為新的疫情熱點。

尤其是北方省，5日舉行阿尤德亞羅摩神廟奠基儀式的大型宗教活動，數千名沒戴口罩的民眾想要一睹總理莫迪風采，奮力擠入現場，讓疫情擴散風險大增。

但印度政府仍對外宣稱疫情對印度影響不嚴重，有超過50名新聞工作者因揭露政府防疫、抗疫不力而遭到逮捕或暴力攻擊。

新冠肺炎 COVID-19

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