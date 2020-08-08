法比西荷疫情復燃 歐洲多國恢復隔離入境旅客

全球新冠肺炎確診病例7日突破1900萬大關，據美國約翰霍普金斯大學統計，全球至少1926萬1031人染疫、71萬8425人不治。歐洲各國擔心爆發第2波疫情，紛紛實施新旅行限制和防疫措施。

芬蘭禁止比利時、荷蘭觀光客入境

比利時史塔登市長6日表示，一間豬肉加工廠至少有50位員工確診，其中包括法國籍跨國員工。比利時近來疫情回升，芬蘭目前禁止比利時、荷蘭和安道爾觀光客入境，並對返國民眾實施14天隔離檢疫。英國也已對比利時、安道爾和巴哈馬入境旅客恢復隔離檢疫。

挪威7日則宣布將法國視為紅色警示地區，所有自法國入境旅客都將強制接受10天隔離檢疫，挪威外交部表示，瑞士、摩納哥、捷克和2個瑞典地區也將受到類似限制影響；奧地利7日宣布對西班牙發布旅行警告；德國也將於8日起針對從特定風險地區入境的旅客實施強制病毒篩檢。

日本新增1584例 東京將建專用醫院

此外，澳洲第2大城墨爾本7日展開最嚴格的封鎖措施，關閉非必要商家服務，並要求數十萬民眾留在家中。

亞洲方面，日本7日新增確診1584例，再創單日新高，其中東京新增462例，連續11天超過200例；而大阪新增255例、沖繩新增100例，也都創新高紀錄。東京都知事小池百合子表示，東京都將設2所新冠肺炎專用醫院。

菲律賓7日通報新增3379例確診及24人死亡，累計12萬2754人染疫、2168人病逝。菲律賓目前是東南亞確診人數最多的國家，自從6月解除嚴格封鎖措施後，確診人數爆增近6倍，死亡人數增加1倍以上。

巴西再增5萬例 近10萬人不治

在美洲，巴西7日新增5萬230例確診、1079人染疫死亡；巴西確診總數已達296萬2442例，病死人數累至9萬9572人。聖保羅州各級公私立學校將延至10月7日復課。

聯合國兒童基金會（UNICEF）報告指出，阿根廷疫情期間，政府實施隔離措施，造成家庭收入驟減，調查有6成兒童處於貧窮狀態，預估年底貧童將從700萬增至830萬人。

非洲破百萬確診 南非日增8000例

非洲確診人數已突破100萬例，其中過半數都在南非。南非6日新增超過8000起確診病例，總數攀升至53萬8184例，病歿人數達9604人，是非洲疫情最嚴重的國家。南非染疫總數目前高居全球第5，僅次於美國、巴西、印度和俄羅斯。