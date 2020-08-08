中國新冠肺炎新增31例 25起本土確診全在新疆
據中國國家衛健委通報，中國大陸7日新增31例新冠肺炎確診病例。其中，25例本土病例均在新疆烏魯木齊，另有6例境外移入病例，分別為上海2例、浙江1例、山東1例、湖北1例、廣東1例。
此外，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團7日報告新增無症狀感染者14例（境外移入6例）；當日無轉為確診病例；當日解除醫學觀察16例（境外移入5例）；尚在醫學觀察無症狀感染者271例（境外移入113例）。
新疆自治區衛生健康委員會則在官網通報，7日新增的25起2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）本土病例均在烏魯木齊市。
截至7日午夜，新疆（含兵團）現有確診病例640例（危重症10例、重症24例、重症轉普通型2例），其中烏魯木齊市637例、昌吉州1例（烏魯木齊市輸入病例）、喀什地區1例（烏魯木齊市疫情關聯病例）、兵團1例；尚有2萬325人正在接受醫學觀察。
中國國家衛生健康委員會官網今早通報顯示，中國大陸7日新增治癒出院病例35例，解除醫學觀察的密切接觸者407人，重症病例較前一日增加6例。
截至7日午夜，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例839例（其中重症病例42例），累計治癒出院病例7萬9123例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例8萬4596例，現有疑似病例7例。累計追蹤到密切接觸者79萬9701人，尚在醫學觀察的密切接觸者2萬7357人。
據通報，中國大陸境外移入現有確診病例為109例（其中重症病例1例），現有疑似病例7例。累計確診病例2126例，累計治癒出院病例2017例，無死亡病例。
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