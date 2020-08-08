中國新冠肺炎新增31例 25起本土確診全在新疆

74歲的俄亥俄州州長德威恩(Mike DeWine)6日宣布，他接受新冠病毒檢測結果為陽性，但州長辦公室晚間說，他當天下午第二次檢測結果轉為陰性。他的辦公室說，德威恩是因為要在伯克湖畔機場(Burke Lakefront Airport)迎接川普到訪，而接受檢測發現確診。德威恩是全美第二位染疫的州長，首個確診州長為奧克拉荷馬州的席特(Kevin Shitt)。

2020-08-07 15:38