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開學在即！全美新冠死者破16萬 華大估12月前恐奪30萬命

世界日報 / 編譯陳韻涵／綜合7日電
美國新冠肺炎死亡與確診排名全球第十，7日的哀傷里程碑也標示了美國9天以來新增1萬死亡病例。 歐新社
美國新冠肺炎死亡與確診排名全球第十，7日的哀傷里程碑也標示了美國9天以來新增1萬死亡病例。 歐新社

美國新冠肺炎死亡病例7日突破16萬人，占全球總死亡人數近四分之一，且過去24小時新增超過2000死亡病例，也創下三個月以來單日新高；而華盛頓大學(University of Washington，簡稱華大)新模型預測，美國12月1日前可能奪走30萬條性命公布後，更加劇新學期開學後，學童能否安全到校上課的辯論。

華大這項預測也顯示，戴口罩至少可救7萬人的性命。

約翰霍普金斯大學(JHU)及時數據統計7日顯示，疫情自6月以來出現劇增情況，7日新增2060人死亡和5萬8000例新確診，上一次24次小時內死亡破2000人發生在5月7日。

根據這項統計，截至7日全球至少1926萬人確診、超過71萬人死亡；美國至少492萬人確診，超過16萬980人死亡，兩項數字皆高居全球之冠。

公衛專家過去幾周來呼籲人們戴口罩，並維持安全的社交距離；路透分析，過去兩周有23州死亡病例和20州確診病例的增加幅度較更早之前的兩周還多。

就人均而言，美國新冠肺炎死亡與確診排名全球第十，7日的哀傷里程碑也標示了美國9天以來新增1萬死亡病例；許多死亡發生在加州、佛州和德州，此三州總確診數為美國前三名，但新增確診病例已趨緩。

白宮抗疫小組成員黛博拉‧柏克斯(Deborah Birx)警告，波士頓、芝加哥、底特律和華盛頓等城市的疫情有回溫的跡象。

在普遍獲肯定疫情控制得當的麻州，共和黨籍州長貝克(Charlie Baker)限縮戶外集會人數，從100人降至50人。

另據華大健康計量評估研究中心(Institute for Health Metrics and Evaluation)模型預測，目前美國新冠肺炎死亡人數超過16萬人，到了12月可能增加近一倍；但IHME主任莫瑞(Christopher Murray)表示，戴口罩可以拯救7萬人，「很少看到這麼簡單的方法」。

目前已有至少39州、華盛頓特區和波多黎各要求州民戴口罩，肯塔基州州長貝席爾(Andy Beshear)6日延長強制戴口罩令30天，稱口罩防疫「有效」。

范德堡大學(Vanderbilt University)醫學中心傳染疾病專家沙夫納(William Schaffner)說：「病毒不會消失或不見，我們與它共存，必須對抗它，最簡單的方法就是戴口罩，拜託大家，每天都戴口罩。」

新冠肺炎 COVID-19

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