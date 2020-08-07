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香港推全民核酸檢測 港民憂DNA被「送中」

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香港特首林鄭月娥今（7日）召開記者會宣布，兩周後將推全民核酸檢測。 新華社
香港特首林鄭月娥今（7日）召開記者會宣布，兩周後將推全民核酸檢測。 新華社

在第三波新冠疫情的沖擊下，香港特首林鄭月娥周五（8月7日）召開記者會宣布，兩周後將推全民核酸檢測。林鄭月娥在記者會上表示，考量到香港的具體情況，香港病毒檢測方面將採取「三管齊下」的措施，包括病學檢測、特定群組檢測和自願性的普及社區檢測，估計兩周後展開普及社區檢測。她也指出，中央十分重視香港疫情的爆發，表示隨時都會因應香港的需求提供一切必要支持，一支大陸核酸檢測支援隊已經在幾日前抵達香港，另一支大陸的方艙醫院支援隊也在組隊候命。

為了加速落實檢測，協助執行檢測任務的60名大陸化驗人員被豁免14日入境強制檢疫，也無需在香港注冊。但港府的這項決定引發了強烈質疑。立場新聞引述香港公共醫療醫生會長馬仲儀稱，政府的做法是「帶頭做壞規矩」，她認為醫療化驗人員經常接觸確診患者，風險並不比船員低，應要求大陸人員入境前接受病毒檢測，同時按照香港要求進行暫時注冊，一旦有病人資格被盜用，化驗人員的注冊資料也可用於追查和問責。

防疫漏洞

事實上，多名香港公共衛生專家早已對政府針對特定人士豁免檢疫的做法頗有微詞，認為這是導致香港爆發第三波疫情的原因。香港大學公共衛生學院院長福田敬二7月底接受《有線電視》採訪時曾表示，港府此前豁免船員、機組人員檢疫導致了第三波疫情。香港大學感染及傳染病中心總監何佰良也對商業電台表示，政府豁免建議配套做得不清不楚，而且未統計豁免檢疫人數。香港知名傳染病學家袁國勇、政府專家顧問許樹昌都曾表示，政府早前放寬邊境措施，容許特定人士檢疫可能造成漏洞。許樹昌接受商業電台訪問時指出，香港要做全民檢測必須要有居家令配合，要求市民一周內不外出，安排人手上門收樣本，同時安排政府人員協助購買生活物資等服務配套，香港要做到難度很高。

多家香港媒體報道，在「大陸核酸檢測支援隊」的7人先遣隊員8月2日抵達香港的同日，多名香港區議員就曾前往醫管局抗議，質疑政府豁免檢測的做法，以及民眾的DNA隱私如何能獲得保障。新民主同盟的範國威、譚凱邦等多名區議員在醫管局總部門口持標語抗議，對大陸檢測人員的專業資格、檢測試劑質素以及市民DNA隱私問題提出疑問。

憂DNA被「送中」

譚凱邦批評港府向中央請求派遣檢測人員赴港是「林鄭向北京獻媚之舉」。他還質疑核酸檢驗取得的DNA資料可能會被「送中」。香港民運人士黃之鋒也在其推特上批評，林鄭月娥在缺乏適當招標程序的情況下，就將1.5億港元的項目許給三家中資檢驗機構，並懷疑這些機構可能將DNA數據交給北京。黃之鋒指出，參與此次檢測的其中一家檢測中心「華昇診斷中心」母公司「華大基因」（BGI）因在新疆收集維族人DNA被美國列入制裁名單。

香港荃灣區議員岑敖暉日前也在臉書上寫道，「以防疫為名，大規模收集DNA，設立'健康碼'系統，基本上就是建立了一個以科技全面監控的系統了」。對此，《大公報》引述民建聯立法會議員周浩鼎稱，「攬抄派厚顏某黑大陸醫療隊，反對中央提供支援，是出於政治目的」。香港政府也駁斥了「政府將市民基因資料送往大陸」的傳言。

面對如何監督大陸檢測人員在港工作，以及出錯如何追究責任的質問，林鄭月娥在記者會上回答稱，，三間國家級病毒檢測機構均由香港注冊的公司負責，若出錯誤將由三家機構負起責任。林鄭月娥指出，抗疫攸關人命，特區政府請求中央政府支援，「社會大眾不應以陰謀論視之」。香港食物及衛生局局長陳肇始也表示，中央派往香港的人員接受的訓練和資格無可置疑。

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新冠肺炎 COVID-19 香港 林鄭月娥

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