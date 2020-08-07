打臉川普 FDA專家：疫苗年底前問世可能性低

川普政府為求快速擺脫疫情，於今年6月共贊助40億元協助六種疫苗的研發計畫，希望能在2021年1月產出3億支疫苗，該計畫被稱為「神速任務」(Operation Warp Speed)。

川普5日接受福斯新聞網(Fox News)晨間節目「福斯與朋友」(Fox & Friends)的訪問時，稱該計畫正順利進行，並說：「我把流程簡化了，原本需要三年或四年的時間才能達到我們現在的進度，但我相信我們只需要一年，今年年底之前就能有結果。」

儘管如此，疫情仍持續延燒，如今已有超過487萬人確診，位居全球之冠，近16萬人死亡；而距離大選只剩下100天不到，川普的連任之路看似危機重重。

先前曾為聯邦食品暨藥物管理局(FDA)提出防疫建議的賓州大學教授歐費特(Paul Offit)日前表示，雖然自己對於疫苗的研發樂觀其成，但他認為可能沒辦法趕在今年年底完成。

歐費特說：「要在今年年底以前完成疫苗開發，我認為並不實際；依照目前的狀況來看，現正研發中的疫苗都是兩劑的，這些都需要三階段臨床測試，包括量化生產、前瞻性測試(Prospective Testing)和安慰劑對照測試(Placebo-Controlled)，而這些測試都才剛開始。」

此外，歐費特還在6月替「紐約時報」撰文，提到為川普對疫苗研發的預測過早而感到憂慮。

歐費特強調：「如果三階段臨床測試都能順利完成，受測者也能達到1萬5000人至2萬人，足以證明疫苗安全無虞，那照這樣發展下去是沒有問題的；但我們不希望看到的是，在『神速任務』的要求下，還要應付幾百萬的量產需求，準備不全的情況下就將疫苗釋出，這將會是個錯誤。」