為迎接川普到訪 俄州州長檢測陽性…川普走後又轉陰

世界日報 / 特派員黃惠玲／綜合報導

74歲的俄亥俄州州長德威恩(Mike DeWine)6日宣布，他接受新冠病毒檢測結果為陽性，但州長辦公室晚間說，他當天下午第二次檢測結果轉為陰性。他的辦公室說，德威恩是因為要在伯克湖畔機場(Burke Lakefront Airport)迎接川普到訪，而接受檢測發現確診。德威恩是全美第二位染疫的州長，首個確診州長為奧克拉荷馬州的席特(Kevin Shitt)。

德威恩說，他是因為6日要去克利夫蘭機場迎接川普總統，才遵照標準程序接受病毒檢測，俄州副州長胡斯提德(Jon Husted)也接受了檢測，結果為陰性。確診染疫後，他取消了前往迎接川普總統的計畫。

德威恩6日在回到他位於俄州西南部席達威爾鎮(Cedarville)的農莊前受訪表示，目前他感覺很好，並未出現新冠症狀，只有一些頭痛，不過他以前也常頭痛；他也提到，不清楚自己是如何感染病毒，他與妻子在公共場合都非常小心，疫情期兩人的社交圈也非常有限。

德威恩與妻子已再次接受病毒檢測，接下來14天他會在家中與妻子一起隔離。

上周德州共和黨眾議員高梅特(Louie Gohmert)因計畫要與川普一起搭乘空軍一號到德州，而接受檢測確診，高梅特之前曾多次拒絕戴口罩。

川普6日搭機抵達克利夫蘭時表示，希望俄州州長順利康復；他說，「我的一個好朋友剛檢測出陽性」，「他會沒事的，我猜他正要做第二次檢查，他是個很棒的人，他做得非常好」。

德威恩的確診格外值得注意，因為他已經採取積極措施來減緩新冠病毒於俄州的傳播，包括發布居家避疫令，強制戴口罩，關閉學校及推遲該州初選等。這些措施與川普早期一再淡化病毒的作法不盡相同，與其他共和黨籍州長相比，德威恩在重啟經濟問題上，採取了較為謹慎的方式。

新冠肺炎 COVID-19

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