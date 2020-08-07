川普：11月大選前 新冠疫苗有望問世

川普總統6日表示，新冠肺炎疫苗有機會在11月總統大選前問世，這一說法與公衛專家的預測相衝突；國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)表示，若想在選舉前控制疫情，須靠戴口罩等最基本的防疫措施。

川普接受資深媒體人瑞維拉(Geraldo Rivera)廣播節目訪問，被問到疫苗能否在11月3日前問世，他說：「我想在某些狀況下是有可能的，就差不多是那個時間點。」

川普還表示：「我們有非常優秀的生技藥廠，世界上最頂尖的公司，而世界其他國家也在研發疫苗，就讓我們看會怎樣吧。不管是誰先研發出來，我都全力支持。」

不過儘管川普堅稱疫苗能在今年完成，卻一直缺乏證據背書。只要新冠肺炎疫情仍存在，民眾持續失業，經濟沒有起色，就將危及他的連任之路；目前川普持續在全國和關鍵搖擺州民調中，落後民主黨準總統候選人白登(Joe Biden)。

儘管總統對於疫苗充滿信心，但專家表示，疫苗從測試、製造到提供大眾使用，至少還需要好幾個月。疫苗若能在今年問世，就已是醫學奇蹟了，更不用說11月的總統大選前。

防疫專家佛奇5日接受路透訪問，對於疫苗的時間較為保守，表示有可能在2021年完成。他也向美國民眾喊話，表示政府有關單位，並不會急著在總統大選前推出疫苗，他說：「我們不會受到政治因素干擾。」

不過佛奇也表示，美國的疫情有機會在總統大選前控制下來。他說：「美國具備將疫情維持在可掌握範圍內的能力；如果願意認真看待，嚴格執行戴口罩等基本防疫措施就有機會。」

「如果從現在開始把事情做對，就能在11月前減緩疫情。」佛奇的防疫原則，仍是最基本的戴口罩、維持社交距離和勤洗手。

疫情在部分地區出現好消息，7月初每日平均確診人數近4000人的亞利桑納州，已降至2000以下。

「根據其他國家，以及全美各州、城市和郡的資料，我相信只要將基本防疫措施做紮實，11月前就有機會將疫情控制住。」佛奇還說：「每一位美國人都必須團結一致，命運掌握在自己手中。」