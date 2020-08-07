歐洲恐爆第2波疫情 法國、西班牙單日確診新高

新冠疫情虐全球，歐洲恐爆發第二波疫情，法國與西班牙惡化趨勢，兩國6日的病例數都大增，創下兩個月以來的單日確診新高。德國也新增1045宗確診，這是3個月以來，首次超過千宗確診。歐洲大範圍激增病例，令經濟復甦的希望帶來威脅。

綜合媒體報導，法國一天增加1695人確診，為5月30日以來最多，累計確診破23萬人，死亡人數也超過3萬人。法國自8月初以來，平均每日增1222宗病例，幾乎比6月平均日增435宗的水平高3倍。

法國當局形容當前疫情不穩定，指法國可能會如西班牙一樣疫情失控，更預計於今年秋冬很可能面對新一波疫情。法國主要度假區已強制民眾外出時要戴口罩，並關閉沙灘減少群聚。首都巴黎及近郊三省協調強制戶外戴口罩地點，巴黎市政府希望購物區、河岸及公園等地都引入強制口罩令。

西班牙6日新增1772宗確診個案，是當地自6月解封以來的最大升幅，亦打破前一天的單日新增紀錄，目前病例累計已破30萬人。西班牙生部門指，近期確診個案多為青壯年人士，分析與無視社交距離措施有關。部分地區已要求民眾外出時戴口罩，並關閉當地的夜店。

德國 擔心抗疫前功盡棄

另外，德國醫生工會表示，德國亦面臨第二波疫情，早前的抗疫成果可能已前功盡棄。

德國聯邦生部旗下的羅伯特科赫疾控研究公布，德國7日新增1045宗確診，累計增至21.3萬宗。這是德國3個月以來，首次超過千宗確診。

而在希臘單日新增124宗確診個案，為4月21日以來單日新高。希臘總理警告，當地民眾及遊客必須嚴格遵守政府的抗疫措施，否則希臘政府可能會再推禁足令。

比利時擬推強制口罩令

此外，比利時首都布魯塞爾病例也大增。布魯塞爾是歐盟及北大西洋公約組織總部所在，有歐洲政治首都之稱，因各國政治代表聚集，是對抗疫情指標性城市。但從7月27日到8月2日，全國每天平均增至531例新感染，如果情況未明顯改善，布魯塞爾全城擴大強制戴口罩命令恐箭在弦上。

波蘭 5次刷新單日確診數

波蘭當局6日通報，境內新增726起確診病例，再度創下單日通報最高紀錄。波蘭衛生部的數據顯示，境內新增726人染疫，這是上周至今第5次刷新單日通報確診數新高紀錄。目前波蘭全國累計有4萬9515起確診病例，1774人染疫病歿。