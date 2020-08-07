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連2天印傭確診 防社區爆疫 港府將檢測中介宿舍7000外傭

世界日報 / 香港新聞組／香港7日電

香港連續兩天有留港待職外傭「中招」。昨日新增一名印傭初步確診，連同前日確診的印傭，兩人曾入住至少港島區四間外傭宿舍。大公報報導，涉事宿舍昨日仍開放予多名外傭居住，窗外掛滿數十件衫褲。據稱，全港現有約7000名外傭居住在外傭宿舍，衛生防護中心傳染病處主任張竹君擔心新加坡外傭宿舍大爆發將在香港重演。港府昨日宣布，擴大高風險群組病毒檢測，檢測承辦商將於短期內，為居住中介宿舍的外傭免費檢測。

據報導，兩天內有兩名曾居住外傭宿舍的外傭中招，張竹君擔憂會出現外傭宿舍群組爆發，「宿舍環境不算寬敞，又要共用設施，加上病毒傳染性高，擠逼人多地方始終有爆發可能。」她指出，新加坡曾有外勞宿舍爆發感染，香港需要盡量預防。

報導稱，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良稱，現時約有六、七千名外傭在宿舍居住，港府應為他們做大規模檢測，以香港目前後備檢測能力，能在一天內做完。他稱，若不加快進行，當宿舍群組爆發，「調查完那幾十個家庭和兩個宿舍再做，再慢幾天傳播會很廣泛。」

報導說，港府於昨晚宣布，由檢測承辦商（Prenetics Limited）為入住宿舍的外傭進行一次性免費檢測。承辦商將短期內派員上門派發樣本瓶，以收集深喉唾液樣本，並會於隨後一至兩天收回樣本進行檢測。港府明起也 將經外傭中介一連三天向她們派發口罩。

入新雇主家4天發燒

報導指出，昨日初步確診的印傭於6月30日離職，8月1日開始為新雇主工作，4日因發燒而到急診室求醫。雇主安排她到將軍澳九龍東智選假日酒店隔離，昨初步確診染疫，雇主全家也須接受隔離檢疫。據調查，該印傭搵工期間（7月1日至30日），曾入住在上環健安商業大廈的安盛雇傭公司外傭宿舍，與四至六位外傭同住。

安盛雇傭昨日稱，宿舍當時只有四人共住，四人現仍留宿等待簽證。

27接觸者未找到新主

另外，前日確診的37歲印傭，進一步的追蹤發現她於7月20日離職後，同日入住北角安寧大廈的陽光女傭中心外傭宿舍，兩日內與13人同住。中心仍在追查她於7月26日至28日的住所以及周末假日的行蹤。

據報導，張竹君昨日更正，與該確診印傭曾同住灣仔健樂護理中心外傭宿舍的28人中，只有一人覓到新雇主工作，其餘27人仍留宿。至於該印傭留宿銅鑼灣傭譽雇傭中心時有接觸的五人，已安排隔離檢疫。

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