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香港再增95例確診 澳門廣東採取因應防疫措施

中央社 / 香港6日電
香港新冠肺炎疫情持續擴大，今（6日）新增95例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診。圖／取自路透社
香港新冠肺炎疫情持續擴大，今（6日）新增95例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診。圖／取自路透社

香港今天新增95例2019冠狀病毒疾病（COVID-19新冠肺炎）確診。隨著香港疫情持續，繼中國大陸廣東省後，澳門也要求來自香港的入境者需要持有無感染證明。

香港衛生官員下午公布，本地今天新增95例COVID-19確診，其中91例為本地感染病例，至今累計有3851例。

今年6月30日，本地COVID-19確診個案只有1107例，而且此前連續10多天沒有本土感染病例。但踏入7月，疫情出現第三波爆發，至今確診人數超過2700人。

澳門電台今天報導，當地新型冠狀病毒感染應變協調中心宣布，自明天清晨6時起，所有由香港入境的人士必須持有24小時內的病毒核酸檢測陰性證明，否則可被拒入境。

獲准入境的仍然需要在澳門指定地點接受14天醫學觀察。

中心方面指出，經營香港至澳門交通工具的營運者或駕駛者應拒絕未持有證明人士搭乘，違者會被處罰。

廣東省政府昨天公布，自7日上午10時起，除經批准的公務商務豁免人員和跨境司機按現行規定執行外，其他人員經深圳灣和港珠澳大橋口岸入境廣東時，必須持有港府認可的醫療機構發出的24小時內有效核酸檢測陰性結果證明，入境後仍須接受14天強制檢疫。

由於疫情嚴峻，北京方面應港府要求，決定派遣60人的防疫支援隊來港協助防疫，首批7名先遣人員已經抵港。

綜合報導，北京方面將會協助港方進行大規模病毒檢測，以及協助港方設立大型「方艙醫院」，但目前有關工作尚未進行。

港府為了遏制病毒蔓延，已嚴禁兩人以上聚集，餐館也不能有超過兩人以上同桌。此外，政府已指示從事非緊急工作的公務員留家工作，今天並宣布延長這項措施至16日。

最近兩、三天，香港開始有外傭確診，這引起衛生部門高度關注。據公布，其中一名確診的印尼女傭曾在兩間外傭中介公司的宿舍居住，宿舍內有其他外傭，這些外傭連同確診者其後各自到本地僱主家中工作。

衛生官員正緊急追查確診者的緊密接觸者及她們的僱主，憂慮病毒在這個群組爆發。

新冠肺炎 COVID-19

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