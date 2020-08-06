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「數字不會騙人」 佛奇：美國防疫全球最差

世界日報 / 編譯林育正／綜合5日電
美國人口不到全世界的5%，新冠肺炎確診數和死亡卻占20-25%。但川普總統受訪時卻強調美國經濟的復甦，並且宣稱病毒將「離我們而去」。圖為佛州一團體陳列屍袋和墓碑，抗議州長抗議不力。 美聯社
美國人口不到全世界的5%，新冠肺炎確診數和死亡卻占20-25%。但川普總統受訪時卻強調美國經濟的復甦，並且宣稱病毒將「離我們而去」。圖為佛州一團體陳列屍袋和墓碑，抗議州長抗議不力。 美聯社

國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)5日表示，美國的新冠肺炎疫情與其他國家相比「有過之而無不及」；堅信科學的他與川普總統立場相左，也導致家人被騷擾甚至受死亡威脅，女兒還需要專人保護。

全美目前已累積超過481萬人確診，逾15萬人死亡；佛奇5日在哈佛大學公衛論壇接受有線電視新聞網(CNN)首席醫療特派員古波塔(Dr. Sanjay Gupta)訪問。他說：「你看看感染和死亡的人數，真的非常讓人擔心。」

美國人口不到全世界的5%，新冠肺炎確診數和死亡卻占20-25%；古波塔提問，美國是不是世界上防疫最差的國家？佛奇的回答是肯定的，他說：「如果你從數據上來看，那的確是這樣沒錯，數字不會騙人。」

佛奇的立場讓許多支持川普總統的人非常憤怒，其家人也因此不堪其擾；他表示他和家人需要長期的維安保護。他說：「這讓你看到人性最美好和最陰暗的一面，家人收到死亡威脅，女兒遭受騷擾，甚至嚴重到需要動用維安人員的程度，太誇張了。」

「再怎麼瘋狂，我都無法想像民眾會反對公共衛生準則；這太奇怪了，因為這正是在對抗威脅你的病毒。」佛奇說，「現在在美國，出現了一種反科學的情緒。但這可能又與科學無關，反而是對權力的不信任。從某種角度來看，我們這些呈述資訊的科學家，就被認為是一種權勢人物」。

然而，川普認為疫情已獲掌控；包括白宮抗疫小組成員柏克斯(Deborah Birx)在內的專家則強調，疫情目前仍在鄉村和都會區蔓延。

川普3日接受Axios訪問，被問到美國每天上千人因新冠肺炎過世，他說：「事實就是這樣。但這不代表我們沒有盡一切努力，我們已經盡力控制。」

知情人士更透露，4日在白宮內部會議中，川普仍無法理解疫情的嚴重性；抗疫小組成員在會議中，無法說服總統積極看待疫情，總是被他扯到別的話題上。

新冠肺炎 COVID-19

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