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慶富案後獵雷艦難產，海軍「掃雷戰力」何去何從？

印傭確診 同宿舍外傭已散居32家庭恐爆疫

世界日報 / 香港新聞組／香港6日電

香港衛生防護中心4日指一名37歲確診印傭，7月22日至23日曾與28名外傭在一間宿舍同住，一周前還曾與4名外傭同住，1日發病後確診，中心擔心首間宿舍是源頭，正追蹤32名已進入不同家庭居住的外傭檢疫。

明報報導，衛生防護中心追蹤發現，一名4日確診的女印傭，7月20日從一家庭離職後，22至23日於灣仔駱克道375號健樂護理公司宿舍與約28名外傭同住，該批外傭其後各自到雇主的地方工作。該37歲印傭曾在駱克道健樂護理「坐等雇主來請工人」，其後於7月30日至31日，也曾到銅鑼灣商業大廈的傭譽雇傭中心與4名外傭同住，8月1日感不適後確診。

據報導，衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱個案屬源頭不明，擔心若有「源頭」在宿舍，或會出現爆發，正聯絡有關公司索取28名外傭及雇主名單，安排檢測；另外4名曾同住外傭，會安排有關外傭檢疫，也會請警方協助調查確診印傭於24至30日到過的地方。

報導稱，駱克道375號大廈街坊稱4樓有外傭宿舍，4D單位外有康樂居的標示，應門的外傭稱現有15人在內居住。該宿舍約300多方呎，有外傭指有人因簽證問題已居住兩月，不知有外傭確診。居於外傭宿舍對面的陳姓住戶表示擔心，指該宿舍環境密集，出入者「轉來轉去」。

報導說，香港家庭傭工雇主協會主席容馬珊兒說，很多雇主擔心若聘請到染疫外傭或引起家庭間爆發，部分或暫緩聘外傭。她說必須請外傭照顧長者或孩子的家庭，要雇主先為新聘外傭租酒店14日隔離不太可行，只能在外傭入職前為他們做病毒檢測。她又稱部分外傭周日仍會外出聚會，盼警方加強限聚令執法。

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