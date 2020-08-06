境外海鮮肉品廠頻傳疫情 北京市擬列進口黑名單

中共北京市委機關報「北京日報」旗下微信公眾號「識政」今天報導，北京疫情防控領導小組昨天召開會議，下令關注境外發生疫情的海鮮、肉類食品加工廠，列入「黑名單」。

據報導，中共市委書記、防控工作領導小組組長蔡奇5日下午主持召開北京新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情防控工作領導小組第81次會議暨首都嚴格進京管理聯防聯控協調機制第38次會議。

會議指出，要加強進口冷鏈食品監管和風險防控。密切關注境外發生疫情的海鮮和肉類食品加工廠，列入「黑名單」並及時做好流入貨物排查和處置。同時開展全市冷凍庫清理，加強規範管理，推動冷凍食品消毒常態化。

會議表示，當前疫情形勢持續平穩向好，但境外疫情仍在加速擴散蔓延。北京將會在相當長的一段時間內處於病例動態清零的新常態，常態化疫情防控絕不能放鬆。

會議要求，要做好境外「帶疫解封」應對工作。密切跟蹤、動態評估境外疫情發展變化，超前準備、精準實施防控措施。加強入境國際航班管控，嚴格落實關口前移、健康篩查等措施。

會議強調，要持續抓好復工復產復商復市。執行農貿（集貿）市場新冠病毒環境監測技術規範，做好採樣檢測等工作。引導農貿市場、餐飲食堂、美容美髮店、食品生產企業等優化生產經營空間和工作流程，降低人員密度，加強個人防護。

會議也提出，要做好新發地批發市場復商復市工作，完善管理體系，指導監督商戶落實防疫責任，維護好經營秩序。

會議並強調，要提早謀劃秋季開學工作。細化各學段及培訓機構開學方案，在校園管理、課程安排、疫情監測等方面做好準備。繼續抓好醫療救治，對出院患者加強健康管理。進一步完善秋冬季可能出現疫情的應對方案。