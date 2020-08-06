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中國大陸防疫能力突破 核酸日檢量超484萬份

世界日報 / 記者林則宏／綜合報導

中國在新冠肺炎疫情爆發後，就將大規模採檢視為重要防疫手段。工信部副部長王江平表示，目前全國核酸日檢測能力已達到484萬人份，核酸檢測試劑周產能達到4648萬人份，其中最快的產品可以在30分鐘內完成檢測，對於疫情防控基本實現「應檢盡檢、願檢盡檢」的目標。

王江平5日上午在國務院新聞辦公室舉行政策說明會上並指出，要充分估計秋冬季疫情防控的困難和風險，提前謀畫部署，按照「寧可備而不用，不可用時不備」的原則，把保持和提升核酸檢測能力作為當前的重大任務。

目前核酸檢測主要分為兩種：一是常規檢測，二是快速檢測。常規檢測技術成熟，一次性檢測量大，但是用的時間相對長一些，適用於醫院等檢測人員集中，對時間要求相對不高的場景。快檢產品用的時間短，手段更便捷，但是單次檢測量小，適用於小批量的隨到隨檢的場景。

他稱，目前核酸檢測產品性能大幅改善，常規檢測時間一般在4小時左右，最多一次可以檢測96個樣本，靈敏度從最初的每毫升1000個拷貝，現在已經提升到每毫升100個拷貝，使得感染者攜帶較少病毒也可以有效檢測出來。

快檢產品目前已經有7家生產企業獲得註冊審批，其中最快的產品可以在30分鐘內完成檢測，效率最高的產品最多一次可以檢測48個樣本。

根據工信部的資料，截至7月底，全國核酸日檢測能力已經達到484萬人份，備核酸檢測能力的醫療機構達4946家。

隨著檢測能力不斷提升，中國迄先後在武漢、北京完成近1000萬人次的大規模檢測。目前也已能因應黑龍江、廣東、上海等地「外防輸入」的常態化檢測需求，以及新疆、大連等近日爆發聚集性疫情的應急突擊式檢測需求，基本實現了「應檢盡檢、願檢盡檢」的目標。

新冠肺炎 COVID-19

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