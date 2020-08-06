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在港工作印傭染疫 當局急於追查堵截

中央社 / 香港6日電

香港7月爆發第三波2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情至今，外籍幫傭成為當局最新關注的防疫焦點。

衛生官員昨天公布，一名在本地工作的印尼女傭確診染疫，而她8月初曾下榻兩個外傭仲介公司的宿舍，其中一個宿舍是與28名外傭同住，這些外傭已各自到她們的僱主家中工作。

衛生當局擔心染疫外傭及相關宿舍成為最新一波疫情傳染源頭，正追查這些外傭和她們的僱主。

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今早在官方香港電台節目上說，這種情況令人憂慮。

他說，目前約有6000至7000名外傭在仲介公司的宿舍居住，政府應將這次事件視為宿舍群組爆發並聯絡外傭仲介公司，為留宿外傭進行病毒檢測。

他說，從新加坡的經驗看，若有數個宿舍出現COVID-19陽性個案，當局應馬上啟動後備設施，安排他們前往指定地點接受檢疫隔離，不應在宿舍原地檢疫。

新冠肺炎 COVID-19

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