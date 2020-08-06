中國新增30例本土確診 遼寧再現疫情

中國5日新增37例COVID-19確診病例，其中30例為本土病例。遼寧省於4日無確診後，5日再出現3例確診；新疆則報告27例新增確診。而上海、山東和陝西也都出現境外移入病例。

中國國家衛健委網站公布，5日31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團共報告新增確診病例37例，其中境外移入病例7例（上海5例、山東1例、陝西1例），本土病例30例（新疆27例，遼寧3例），沒有新增死亡及疑似病例。

遼寧省衛健委通報，當地新增的3起本土確診，都是大連報告的病例，其中1例為無症狀感染者轉歸確診病例。

大連4日一度沒有新增確診者，是14天來首次，但5日新增的3例隨即中斷了零新增紀錄。

截至5日，遼寧共累計報告確診258例（含境外移入34例），住院治療95例，死亡2例。目前還有24例無症狀感染者在醫院隔離治療。

新疆自治區政府新聞辦公室所屬的官方微博帳號「新疆發布」則指出，5日新疆新增的27例確診，和12例無症狀感染者，都在烏魯木齊市。

截至5日，新疆共有637例確診病例，其中烏魯木齊市634例、喀什地區1例（烏魯木齊市疫情關聯病例）、昌吉州1例（烏魯木齊市移入）、兵團1例。

現有無症狀感染者130例，其中烏魯木齊市128例、昌吉州1例（烏魯木齊市輸入）、兵團1例，尚有1萬7301人正在接受醫學觀察。

中國國家衛健委統計，截至5日，中國31個省市和新疆生產建設兵團共報告837例確診病例，累計治癒出院病例7萬9057例，累計死亡病例4634例，累計確診病例8萬4528例，現有疑似病例2例。累計追蹤到密切接觸者79萬5607人，還在醫學觀察的密切接觸者有2萬3985人。

在無症狀感染者方面，5日共報告新增20例。當天轉確診1例，當天解除醫學觀察9例，還在醫學觀察的無症狀感染者282例。

在港澳累計確診病例方面，香港特別行政區共累計3754例（出院2314例，死亡43例），澳門特別行政區46例，皆已治癒。