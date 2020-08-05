香港新增82起本土病例 1人自台灣返港後確診

香港今天新增82例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）本土確診個案，其中1名患者是自台灣返港後在隔離期間被驗出確診。香港衛生部門表示，這名患者暫時定性為本土病例。

香港新增確診病例連續3天下降至百例以下，累計確診病患3756人，另有79例一採陽性的初步確診。

據公布，今天新增的85例確診個案中，3例為境外移入，其餘是本土感染個案，當中49例與之前發生的感染群組有關。

衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君在記者會上特別指出，在本土感染個案中，有1名病人自台灣返港後確診。

她說，這名港人7月27日自台灣返港後首先接受家居隔離，其後轉到酒店隔離，期間這名病人卻突然離開酒店，試圖赴台，但在機場被截獲。

這名港人8月2日接受病毒測試，證實為陽性。

張竹君說，他們把這名病人暫時定性為本土感染個案。

另外，衛生官員在記者會上公布，今天多兩名病患死亡，累計43人死亡，大都是老人及長期病患者。此外，至今有1235人在醫院接受治療。