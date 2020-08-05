中國國家衛健委：已有效控制烏魯木齊和大連疫情

新疆烏魯木齊和遼寧大連近期都出現大規模COVID-19疫情，中國國家衛健委專家焦雅輝今天表示，此波疫情初期發展快速，感染者多為青壯年，以輕症為主，目前兩地疫情都已有效控制。

中國官媒央視報導，國家衛健委醫政醫管局監察專員焦雅輝5日在中國國務院政策例行吹風會上表示，自7月16日至8月4日，新疆累計報告670例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診病例，164例無症狀感染者；遼寧則報告90例確診，28例無症狀感染者。

她指出，兩地疫情有3個共同點：首先，疫情初期發展快速，烏魯木齊7月16日報告第一例確診後，在14天潛伏期內，感染人數快速成長到550例；大連則在報告第一例病例後，不到10天感染人數就激增超過100例。

第二，本次疫情的感染者以青壯年為主，新疆的病例平均年齡為35歲；大連則為41歲。

第三，則是病例以輕症和普通型為主，整體病情不是很嚴重，在2週內已有病例出院。她說，截至8月4日，兩地住院的55名重症患者中，已有24人轉為輕型和普通型，還有2例已經出院。

焦雅輝強調，兩地疫情都已有效控制，防控、救治和溯源等工作都在有序推進中。