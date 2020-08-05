亞洲疫情升溫 菲律賓單日6300人確診 破東南亞紀錄

亞洲各國新冠病毒疫情升溫，菲律賓4日通報新增病例改寫東南亞各國單日紀錄；伊朗通報新增逾2700病例創下一個多月來最高；印度4日新增5萬2000多例，是連續第七天破五萬。

路透報導，菲律賓衛生部4日通報6300多人確診，是東南亞地區單日最多紀錄，目前菲國累計病例已超過11萬。

菲律賓在過去六天有五天新增病例刷新紀錄，首都馬尼拉與鄰近省分4日起再度實施嚴格封鎖令兩周，以抑制6月中放鬆管制後暴增的病例。

另外，伊朗四日通報新增2700多例，改寫該國一個月多月來的單日最高紀錄。衛生部官員要求對不戴口罩的人罰錢。

2月下旬起，伊朗累計已有31萬4786例確診。另外，過去24小時伊朗又有212人染疫病故，累計死亡人數來到1萬7617例。

印度再有部長確診

印度4日通報新增5萬2000多例，是連續第七天單日新增破五萬例。英國廣播公司報導，印度已超過美國和巴西，成為全球單日新增確診病例最多的國家。此外，繼內政部長夏哈確診感染新冠肺炎後，又有一名部長確診，石油部長普拉德漢今天推文表示自己確診，已入院就醫。

巴西總統幕僚長染疫

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的幕僚長奈托新冠病毒採檢呈陽性，是巴西第7位染疫的首長。

巴西是全球疫情第二嚴峻的國家，僅次美國。據統計，自疫情爆發以來，境內累計超過275萬人確診，官方統計顯示病歿人數已攀升至9萬5819例。