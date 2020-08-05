快訊

八大處所強制配戴口罩 夜市、廟宇及傳統市場都在名單

我新冠肺炎今+0 泰染疫移工二驗結果為「不確定」今結案

新疆本土疫情再擴散 杭州出現無症狀感染者

中央社 / 台北5日電
中國大陸昨新增27例新冠肺炎確診病例，其中有22例本土病例，全都集中在新疆。 新華社
中國大陸昨新增27例新冠肺炎確診病例，其中有22例本土病例，全都集中在新疆。 新華社

浙江杭州市衛健委上午通報，今天凌晨新增一名COVID-19無症狀感染者，為來自新疆喀什地區莎車縣的19歲男大生。他7月中旬從經烏魯木齊轉機到上海，隨後轉赴杭州，停留當地已超過半個月。

據央視網，中國浙江省杭州市中午召開記者會，杭州市衛生健康委員會副主任王旭初在會中作上述通報，並指這名患者是在今天凌晨經核酸檢測復核為陽性，判定為是無症狀感染者。

王旭初指出，這名患者為來自新疆喀什地區莎車縣的19歲男性大學生，7月13日從新疆喀什經烏魯木齊轉機，飛抵上海虹橋機場，7月15日下午坐高鐵到達杭州。

這名男大生8月4日前往浙江大學醫學院附屬第二醫院眼科就診，擬做眼科手術，術前檢測2019冠狀病毒疾病（COVID-19）抗體IGM陽性，後經核酸檢測呈陽性。截至目前，這名患者無發燒、咳嗽等臨床症狀。

浙大二院副院長黃建則通報，已對眼科中心463名全體醫護人員進行核酸和抗體檢測，到目前為止結果均為陰性。同時，院方對眼科中心目前密切接觸的8名醫務人員，和家屬進行隔離。此外，正與有關部門聯合排查眼科中心就診的部分患者。

黃建並表示，浙大二院眼科中心診間及相關的區域已嚴格消毒，今天上午10時恢復正常工作。

新疆在7月15日發現本土感染後，疫情快速擴散，當地一度出現單日新增確診破百例的情況。

中國大陸昨天新增27例2019冠狀病毒疾病確診病例，其中有22例本土病例，全都集中在新疆的烏魯木齊市。

根據新疆衛健委官網，截至8月4日午夜12時，新疆（含兵團）現有確診病例618例，其中烏魯木齊市614例、昌吉州1例（烏魯木齊市移入病例）、喀什地區2例（烏魯木齊市移入1例、烏魯木齊市疫情關聯病例1例) 、兵團1例。

當地現有無症狀感染者則為122例，其中烏魯木齊市120例、昌吉州1例（烏魯木齊市移入）、兵團1例。

新冠肺炎 COVID-19 烏魯木齊 新疆 患者 疫情

延伸閱讀

陸新增新冠確診病例27例 本土22例都在新疆

美國再制裁2名新疆官員 中國：必堅決回擊

美制裁新疆官員 中方：若執意妄為必堅決回擊

烏魯木齊：確診、疑似及無症狀感染者醫療救治全免費

相關新聞

「太多自私的人」 全美確診數逼近500萬例

美國至今至少15萬6668人因新冠肺炎死亡，確診總數並快速逼近500萬例大關，確診和死亡人數均是全球第一；佛羅里達大學流行病學家辛蒂·普林斯(Cindy Prins)說：「新冠病毒目前在美國傳播極廣，美國人受感染可能性越來越大。對許多人來說，這是一種『行為疾病』；預防之道是改變行為，但對人類來說這真的很難，我們是社交動物。」

亞洲新冠疫情升溫 港增80確診 菲病例創新高

亞洲各國新冠病毒疫情升溫，菲律賓四日通報新增病例改寫東南亞各國單日紀錄，伊朗通報新增病例創下一個多月來最高，印度四日新增...

圖表看疫情／菲律賓新增病例 改寫東南亞單日紀錄

亞洲各國新冠病毒疫情升溫，菲律賓4日通報新增病例改寫東南亞各國單日紀錄，伊朗通報新增病例創下一個多月來最高，印度4日新增五萬兩千多例，是連續第七天破五萬。

印度新冠肺炎疫情惡化 內閣第2位部長確診

印度總理莫迪領導的內閣，繼內政部長夏哈確診感染武漢肺炎後，又有一名部長確診，石油部長普拉德漢今天推文表示自己確診，已入院...

新疆本土疫情再擴散 杭州出現無症狀感染者

浙江杭州市衛健委上午通報，今天凌晨新增一名COVID-19無症狀感染者，為來自新疆喀什地區莎車縣的19歲男大生。他7月中旬從經烏魯木齊轉機到上海，隨後轉赴杭州，停留當地已超過半個月。

韓國新冠肺炎確診增33例 社區感染難防堵

韓國中央防疫對策本部通報，截至今天凌晨零時，確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）新增33例，社區感染確診者曾去過多處公共設施，疫情防堵難上加難。

日本疫情遍地烽火 40都道府縣新增1240病例

日本境內疫情可謂遍地烽火，在全國47個都道府縣中，昨天有40個共新增1240例確診病例，其中東京都新增病例有約一成發生在家中，知事小池百合子籲民眾在家中也要留意防疫。

土耳其疫情惡化 3週以來首見破1000例確診

根據土耳其官方統計數據，境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）新增確診病例今天超過1000例，為3週來首見。

Novavax新冠疫苗試驗效果佳 嬌生疫苗測猴有效免疫

新冠肺炎疫苗陸續有進展，馬里蘭州生技製藥業者Novavax公司4日宣布，其生產的新冠病毒疫苗在初步臨床試驗中有不錯的免疫反應；另有研究發現，生技大廠嬌生(Johnson & Johnson`s)研發的新冠病毒疫苗，成功在猴子身上產生免疫效果。

全美60%郡疫情難控制 中西部數州加劇

新冠肺炎疫情確診病例在中西部數州加劇並惡化，這些地區之前的感染率並沒有這麼高；今夏取消避疫限制後，南部和西部州近日通報已出現平均每日死亡人數上升趨勢。

全球破1800萬確診新冠肺炎 美國確診逼近500萬例、15萬餘人喪命

美國約翰霍普金斯大學新冠疫情統計數據顯示，截至台北時間4日14時，全球逾69萬人死亡，確診病例超過1828萬例。 美國CDC通報，新增4萬9716起確診病例，病故再添733人。美國至今至少15萬6668人因新冠肺炎死亡，確診總數並快速逼近500萬例大關，確診和死亡人數均是全球第一。

日本大阪知事推薦漱口藥物抗新冠 立刻被掃購一空

日本大阪府知事吉村洋文推薦一種漱口藥物得以控制新冠病毒傳播，並推薦有染疫風險的民眾使用它。儘管相關研究仍在早期階段，吉村洋文的推薦已造成該藥物相關股價上漲，藥物也被掃購一空。

熱門新聞

調查報導／1450始祖 「春露」豪吞台鐵標 半年落袋1549萬

李登輝葬五指山 退軍協會：玷汙革命軍人英靈安息聖地

「信耶穌者得鑽石」牧師郭美江驚傳乳癌病逝享壽67歲

菲律賓入境機場普篩9天 莊人祥：曾漏掉一個確診病例

影／比利時工程師在台北染疫？ 指揮中心十字回應

直播／我入境普篩？中國出現新傳染病？ 指揮中心下午2時說明

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。