新疆本土疫情再擴散 杭州出現無症狀感染者

浙江杭州市衛健委上午通報，今天凌晨新增一名COVID-19無症狀感染者，為來自新疆喀什地區莎車縣的19歲男大生。他7月中旬從經烏魯木齊轉機到上海，隨後轉赴杭州，停留當地已超過半個月。

據央視網，中國浙江省杭州市中午召開記者會，杭州市衛生健康委員會副主任王旭初在會中作上述通報，並指這名患者是在今天凌晨經核酸檢測復核為陽性，判定為是無症狀感染者。

王旭初指出，這名患者為來自新疆喀什地區莎車縣的19歲男性大學生，7月13日從新疆喀什經烏魯木齊轉機，飛抵上海虹橋機場，7月15日下午坐高鐵到達杭州。

這名男大生8月4日前往浙江大學醫學院附屬第二醫院眼科就診，擬做眼科手術，術前檢測2019冠狀病毒疾病（COVID-19）抗體IGM陽性，後經核酸檢測呈陽性。截至目前，這名患者無發燒、咳嗽等臨床症狀。

浙大二院副院長黃建則通報，已對眼科中心463名全體醫護人員進行核酸和抗體檢測，到目前為止結果均為陰性。同時，院方對眼科中心目前密切接觸的8名醫務人員，和家屬進行隔離。此外，正與有關部門聯合排查眼科中心就診的部分患者。

黃建並表示，浙大二院眼科中心診間及相關的區域已嚴格消毒，今天上午10時恢復正常工作。

新疆在7月15日發現本土感染後，疫情快速擴散，當地一度出現單日新增確診破百例的情況。

中國大陸昨天新增27例2019冠狀病毒疾病確診病例，其中有22例本土病例，全都集中在新疆的烏魯木齊市。

根據新疆衛健委官網，截至8月4日午夜12時，新疆（含兵團）現有確診病例618例，其中烏魯木齊市614例、昌吉州1例（烏魯木齊市移入病例）、喀什地區2例（烏魯木齊市移入1例、烏魯木齊市疫情關聯病例1例) 、兵團1例。

當地現有無症狀感染者則為122例，其中烏魯木齊市120例、昌吉州1例（烏魯木齊市移入）、兵團1例。