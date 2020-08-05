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Novavax新冠疫苗試驗效果佳 嬌生疫苗測猴有效免疫

世界日報 / 編譯林育正郭宣含／綜合4日電

新冠肺炎疫苗陸續有進展，馬里蘭州生技製藥業者Novavax公司4日宣布，其生產的新冠病毒疫苗在初步臨床試驗中有不錯的免疫反應；另有研究發現，生技大廠嬌生(Johnson & Johnson`s)研發的新冠病毒疫苗，成功在猴子身上產生免疫效果。

Novavax第一階段實驗在澳洲兩地進行，共有131名18到59歲的健康參與者，其中106人施打四階段實驗性疫苗「NVX-CoV2373」的其中一劑，部分參與者輔以可加速免疫反應的佐劑；剩餘25人則接受安慰劑。

Novavax表示，這些參與者約21天後透過肌肉注射，施打第二劑實驗性疫苗，該疫苗可產生殺手T細胞和中和抗體，後者是建立病毒免疫的關鍵；多數人施打第一劑後表示注射處疼痛，部分病患表示頭痛、疲勞和肌肉痠痛，另有一人施打第二劑後輕微發燒，無人因此住院。

嬌生研發的新冠疫苗是一周之內，第二個證實在猴子身上有效用的候選疫苗；但現階段的人體試驗，才是真正的關鍵。近期嬌生的疫苗研製，在歐洲和美國都展開人體試驗。

不過，這是全球超過30個進行人體試驗的疫苗之一，試驗可能耗時數個月，但猴子試驗得出的資料，卻是非常關鍵的線索。

另一藥廠莫德納(Moderna)也是疫苗研發的領跑廠商之一，不過兩間公司採取完全不同方法；莫德納將信使核糖核酸(messenger RNA)送入細胞，藉此產生與新冠病毒表面相同的蛋白質；這種棘狀蛋白(spike protein)有希望幫助人體產生抗體。

嬌生疫苗則是透過科學家改造過，攜帶新冠病毒棘狀蛋白基因的「Ad26」病毒。Ad26能進入人體細胞，透過棘狀基因製造新冠病毒蛋白質。

嬌生目前效果最佳的疫苗已進入第一階段人體安全試驗，嬌生希望9月能進入第三階段；這一階段不只檢視疫苗安全性，還將觀察其效果。

新冠肺炎 COVID-19

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