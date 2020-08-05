全美60%郡疫情難控制 中西部數州加劇

新冠肺炎疫情確診病例在中西部數州加劇並惡化，這些地區之前的感染率並沒有這麼高；今夏取消避疫限制後，南部和西部州近日通報已出現平均每日死亡人數上升趨勢。

另外，由空間分析公司Esri製作的疫情數據地圖顯示，全國60%的郡都出現「難以控制新冠病毒擴散」的情況，城市和鄉村地區皆然，幾乎每一周都有至少一個郡正經歷「疫情趨勢」。

全美這幾周冒出的熱點，大多是過去以為不可能爆發疫情的地帶；全美26州確診持續增加，包括南部和西部許多州，有35州死亡人數持續攀升。

華盛頓郵報分析健康數據顯示，過去一周以來，密蘇里州、蒙大拿州和奧克拉荷馬州確診增加最多，而佛羅里達州、密西西比州和阿拉巴馬州的新增病例也超過許多州。

專家憂慮，目前發生在東岸和中西部城市的趨勢可能浮現，預期大學城在8月復課後會爆發疫情。

奧斯汀德州大學已通知學生，三周內將重啟校園但禁止派對；該校所在的城市健康指南禁止十人以上群聚，且要求在公共場合戴口罩。

由Esri公司的確診病例地圖顯示，美國3141個郡中，有60%或1918個郡出現疫情，807個郡都有疫情擴散的趨勢，其中亞利桑納州、路易斯安納州、田納西州、阿拉巴馬州、佛州、密西西比州、南卡羅來納州、北卡羅來納州、德拉瓦州和馬里蘭州；不過，如果及時採取防疫措施，或許能避免疫情大爆發。

唯一三個尚未出現不可控制疫情的州，分別是緬因州、新罕布夏州和佛特蒙州。

華盛頓大學(Washington University)健康指標和評估研究所(Institute for Health Metrics and Evaluation)7月中發布預測聲明，稱研究所模型預測截至11月1日的新冠肺炎死亡人數可能超過22萬4000人，但可透過戴口罩或維持社交距離，來避免如此晦暗的前景。