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「太多自私的人」 全美確診數逼近500萬例

世界日報 / 記者胡玉立／綜合報導
全美新冠肺炎確診病例繼續攀升，即將達到全球第一的500萬例。新的重疫區佛州有些城市已強制要求外出居民要戴口罩。圖為在邁阿密海灘市區，可見市府要大家戴口罩的文宣告示。 美聯社
全美新冠肺炎確診病例繼續攀升，即將達到全球第一的500萬例。新的重疫區佛州有些城市已強制要求外出居民要戴口罩。圖為在邁阿密海灘市區，可見市府要大家戴口罩的文宣告示。 美聯社

美國至今至少15萬6668人因新冠肺炎死亡，確診總數並快速逼近500萬例大關，確診和死亡人數均是全球第一；佛羅里達大學流行病學家辛蒂·普林斯(Cindy Prins)說：「新冠病毒目前在美國傳播極廣，美國人受感染可能性越來越大。對許多人來說，這是一種『行為疾病』；預防之道是改變行為，但對人類來說這真的很難，我們是社交動物。」

大型家庭聚會、婚禮、擁擠的酒吧和餐館，不戴口罩的人比比皆是；許多人抵制口罩、不遵守安全距離，聲稱這種預防措施反應過度或侵犯自由。

公衛專家說，政客領導混亂，地方、州和聯邦政府遏制疫情作法雜亂無章，讓問題更加複雜。

杜克大學全球健康研究所專家奎克(Jonathan Quick)說：「最讓人氣結的是，有這麼多國家、這麼多州向美國人展示新冠病毒可以如何控制。我們不是不知道什麼方法可以奏效。」

全球新冠肺炎確診累計逾1844萬例，死亡近70萬人；美國確診逾476萬例，死亡超過15萬6668人；而且過去兩周來，美國單日死亡人數從780人增至1056人，每天新增確診逾6萬例。

維吉尼亞州在一些城市出現確診激增後，州長諾譚(Ralph Northam)限制當地酒類銷售和至多50人聚會，並指年輕人染疫增加，問題出在「太多自私的人」。

諾譚說：「我們都知道酒精會改變人的判斷力。幾杯下肚後，就不太在乎社交距離了。病毒就在那時傳播開來。」

麻州正在調查至少六起群聚感染案，包括救生員聚會、高中畢業舞會、未經批准的足球營和擁擠的港口遊輪之旅等。

其中，鱈魚角(Cape Cod)一場家庭聚會導致十多人確診；春田市(Springfield)一家醫院也在處理40多人的群聚感染案，一名從外州度假回來的員工把病毒傳給共進午餐的其他同事。

在鄉下人口稀少且有大量戶外空間，仍爆發疫情；南達科他州黑丘(Black Hills)一個基督教青年夏令營參加活動的328人有96人染疫；威斯康辛州確診至少5萬6056例，近四分之一是過去14天出現，大多在人口稠密的東南角，但北部農村和人口稀少地區也以驚人速度傳播。

「主要就是因為有些人太自私」，不戴口罩，以致新冠病毒四處傳播，疫情難退。圖為在密西西比州的一家餐館員工正在消毒餐館。 美聯社
「主要就是因為有些人太自私」，不戴口罩，以致新冠病毒四處傳播，疫情難退。圖為在密西西比州的一家餐館員工正在消毒餐館。 美聯社

新冠肺炎 COVID-19 社交距離 疫情 口罩

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