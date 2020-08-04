香港延長限聚令 拚日測20萬人

香港昨天再新增80例新冠肺炎確診病例，全部為本地感染病例。香港累計報告新冠肺炎確診病例已達3592例，港府並宣布延長現行已實施的社交距離措施七天至8月11日。而廣州支援隊則力爭將每日檢測量增加至20萬以上。

在單日新增確診病例連續12天超過100例後，香港最新單日新增病例昨天已降至80例。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，昨天新增的本地感染病例中，有24例目前找不到感染源頭，有56例與此前相關感染群組有關，其中大部分為家庭或朋友聚會感染群組。

張竹君表示，雖然新增病例有所下降，但仍然不能放鬆。一旦市民有所鬆懈，可能會出現更多確診個案。她呼籲大家繼續保持小心警惕，做好防疫工作。

鑑於疫情仍嚴重，港府發言人昨天說，近期出現為數不少源頭不明的本地個案，顯示社區有持續的隱形傳播鏈。最新的公共衛生風險評估顯示，自香港出現疫情以來，現時疫情在社區大規模暴發的風險為最高。港府決定延續現行已實施的社交距離措施。

具體措施包括：餐飲處所在每日下午6時至翌日早上4時59分，須停止供應堂食（內用）。餐飲處所內的顧客數目，在任何時間均不得超過該處所通常座位數目的一半，不多於兩人同坐一桌，且桌子之間至少有1.5公尺距離，或設有隔板作出有效分隔；繼續關閉浴室、健身中心、遊樂場所等表列處所；任何人在進入或身處任何公眾地方時須一直佩戴口罩。

文匯報報導，正在廣州準備赴港的支援隊隊長余德文表示，香港公營機構新冠病毒檢測量每天約1萬，遠遠不足以應對防疫需要，支援隊將與內地在港的三間檢測機構合作，力爭把每日檢測量增加至10萬至20萬以上。