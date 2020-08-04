憂沖繩疫情擴散 籲取消美駐軍特權

擔心疫情在沖繩擴大，當地政府希望取消美國駐軍的特權。根據《美日安保條約》訂定，在沖繩當地的美國駐軍可不經過篩檢和海關直接進入基地，不受任何移民法的監督。然而美國駐軍長期在沖繩造成暴力衝突和性侵，引起當地居民不滿，加上疫情擴散，因此沖繩政府呼籲中央和美國重新談判《美日安保條約》，修改美國駐軍的特權。

《Japan Times》報導，美、日雙方於1960年簽訂的《美日安保條約》，允許美國駐軍在日本，沖繩便是其中一個重要駐地。在條約協議下，美國在當地享有治外法權和諸多特權，不受簽證和移民法影響，可以不經過海關直接進入基地，即使美軍在當地犯罪都有可能從輕或被豁免。

過去美軍就常因暴力或性侵事件，引起當地居民不滿，如2017年曾發生美國士兵姦殺女童的事件，據沖繩當地統計，美軍在當地引起的犯罪事件高達20萬起。現在新冠疫情擴散，美軍卻可以不經過檢測直接進入沖繩，因此當地政府和人民強烈呼籲，必須修改美國駐軍在當地享有的特權。

沖繩知事玉城丹尼在7月中與防衛大臣河野太郎會見時，強烈希望中央政府能和美國重新談判《美日安保條約》內對駐軍的特權，認為不該讓美軍特權無限上綱，甚至凌駕日本本國法律。

《朝日新聞》報導，光是沖繩本地的確診人數已經超過500人，且在3日發現位於宇流麻市的美軍駐地發現感染。截至目前，在沖繩的6個基地皆有美軍感染，總計約為270人。

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