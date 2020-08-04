快訊

直播／今增1例新冠肺炎境外移入 菲律賓普篩後第10例現蹤

父親一怒掌摑 美魔女羅霈穎變「東區羅姐」致富傳奇

憂沖繩疫情擴散 籲取消美駐軍特權

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導
沖繩知事玉城丹尼（右）向中央政府呼籲，為了避免感染擴大，應修改美國駐軍的諸多特權。（Photo by U.S. Marines, used under CC License）
沖繩知事玉城丹尼（右）向中央政府呼籲，為了避免感染擴大，應修改美國駐軍的諸多特權。（Photo by U.S. Marines, used under CC License）

擔心疫情在沖繩擴大，當地政府希望取消美國駐軍的特權。根據《美日安保條約》訂定，在沖繩當地的美國駐軍可不經過篩檢和海關直接進入基地，不受任何移民法的監督。然而美國駐軍長期在沖繩造成暴力衝突和性侵，引起當地居民不滿，加上疫情擴散，因此沖繩政府呼籲中央和美國重新談判《美日安保條約》，修改美國駐軍的特權。

《Japan Times》報導，美、日雙方於1960年簽訂的《美日安保條約》，允許美國駐軍在日本，沖繩便是其中一個重要駐地。在條約協議下，美國在當地享有治外法權和諸多特權，不受簽證和移民法影響，可以不經過海關直接進入基地，即使美軍在當地犯罪都有可能從輕或被豁免。

過去美軍就常因暴力或性侵事件，引起當地居民不滿，如2017年曾發生美國士兵姦殺女童的事件，據沖繩當地統計，美軍在當地引起的犯罪事件高達20萬起。現在新冠疫情擴散，美軍卻可以不經過檢測直接進入沖繩，因此當地政府和人民強烈呼籲，必須修改美國駐軍在當地享有的特權。

沖繩知事玉城丹尼在7月中與防衛大臣河野太郎會見時，強烈希望中央政府能和美國重新談判《美日安保條約》內對駐軍的特權，認為不該讓美軍特權無限上綱，甚至凌駕日本本國法律。

《朝日新聞》報導，光是沖繩本地的確診人數已經超過500人，且在3日發現位於宇流麻市的美軍駐地發現感染。截至目前，在沖繩的6個基地皆有美軍感染，總計約為270人。

【更多精采內容，詳見

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

胡錫進：美國可能拒延長簽證 40中國記者恐被驅逐

日本新冠肺炎 東京新增258例沖繩再添37例

沖繩防疫再次宣告緊急事態 8月1日起為期兩週

連續5天刷新確診紀錄！沖繩將自行宣布緊急狀態

相關新聞

終結瘟疫—全球流行病如何改變我們？

3月初某個星期天，正當嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情在全球各地迅速蔓延，美國海岸防衛隊巡邏艇「長槍號」搖晃駛過海面，前往在加州海岸23公里外等待的「至尊公主號」郵輪。

調查：出現新冠肺炎症狀 仍有6成日本人上班

日本今天發表的一項調查指出，今年2到5月發生第一波2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）疫情時，約6成受...

哈佛專家：快篩不準無妨 重點是普篩與常篩

美國哈佛大學專家呼籲政府，盡快批准一項成本僅1美元的快篩試紙上市，稱這種快篩或許不完全精準，但能讓普羅大眾都能篩檢到、且...

憂沖繩疫情擴散 籲取消美駐軍特權

擔心疫情在沖繩擴大，當地政府希望取消美國駐軍的特權。根據《美日安保條約》訂定，在沖繩當地的美國駐軍可不經過篩檢和海關直接進入基地，不受任何移民法的監督。然而美國駐軍長期在沖繩造成暴力衝突和性侵，引起當地居民不滿，加上疫情擴散，因此沖繩政府呼籲中央和美國重新談判《美日安保條約》，修改美國駐軍的特權。

巴西總統幕僚長確診 疫情爆發後第7位首長染疫

巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的幕僚長奈托（Walter SouzaBraga Netto）2019冠...

新加坡12個宗教場所 試行集會上限100人

新加坡阻斷措施鬆綁進入第2階段過渡期，包括佛教、基督教、伊斯蘭教、印度教、錫克教等12個宗教場所，將從7日起試行最多容納...

全美逾35個學區教職員抗議返校上課 喬州最大學區260員工確診

全美各地超過35個學區的教職員工3日發動示威，抗議在全國許多地區新冠肺炎疫情惡化之際仍打算恢復課堂教學的計畫。

南韓新冠肺炎增34例 社區感染確診數回升

韓國中央防疫對策本部通報，截至今天凌晨零時，確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）新增34例，包括社...

大連新冠疫情中高風險地區 封閉80個居民社區

大連市民政局長湯易4日上午在記者會上表示，截至8月3日18時，大連市中高風險地區共封閉社區、村24個，居民社區80個。目...

圖表看疫情／全球確診超過1816萬例 逾69萬人死亡

美國約翰霍普金斯大學新冠疫情統計數據顯示，截至台北時間4日5時，全球逾69萬人死亡，確診病例超過1816萬例。

疫情失控 港延長限聚令

香港昨天再新增八十例新冠肺炎確診病例，全部為本地感染病例。香港累計報告新冠肺炎確診病例已達三千五百九十二例，港府並宣布延...

日本爆首兩例寵物狗驗出新冠陽性反應 目前已隔離治療

日本共同社報導，日本東京寵物保險公司Anicom從今年4月開始提供代替新冠肺炎患者照顧寵物的服務，不料近期在2隻寵物狗身...

熱門新聞

影／宣布李大維任府秘書長 蔡英文重話：升官發財請走別路

影／蘇嘉全豪華農舍如今成廢墟 長治公所傾向拆除程序棘手

洪恒珠為丈夫抱屈 「蘇嘉全很可憐了，盼外界勿追打」

台大公衛：比利時男最可能在台北被潛在境外個案感染

CT值小於35才陽性？本土研究駁指揮中心 實驗室也喊冤

總統府公布李登輝治喪大員32人 連戰、蕭萬長入列

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。