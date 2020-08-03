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墨爾本疫情淪陷 定宵禁不得離家5公里

台灣醒報 / 記者施凱文╱台北報導

澳洲墨爾本疫情惡化，政府宣佈宵禁，離家不得超過5公里！維多利亞州政府祭出澳洲迄今最嚴格的限制措施，在墨爾本實施宵禁、線上教學及禁止婚禮舉行等。超過500萬居民晚間8點至凌晨5點不得出門，離家運動不得逾1小時，範圍不得超過住宅半徑5公里。紐西蘭則宣佈雙方旅遊泡泡（無疫情國家交流）無限期延後。

墨爾本迎最嚴格限制

根據《法蘭西24》報導，澳洲上週末實施疫情爆發以來最嚴格的防疫措施－宵禁。

澳洲東部的維多利亞州疫情逐漸惡化，最大城市墨爾本更連續數天新增百起的確診案例，州政府為遏制疫情擴散，州長安德魯斯宣佈進入「災難狀態」。接下來6週，墨爾本的居民晚間8點至凌晨5點不得出門，民眾離家運動不得逾1小時，範圍不得超過住宅半徑5公里，每戶家庭中僅允許1位成員至賣場購物。

墨爾本早在7月就再度封城，恢復先前的居家令，規定非必要不得外出，但當地疫情依舊嚴峻，上週新增確診人數屢創新高，更有單日新增671個確診病例。目前全國累計確診數達1萬8000例，其中208人死亡。

澳、紐旅遊泡泡破局

「我們付出6個禮拜的自由，換取將來免於6個月的限制。」據《Yahoo！》報導，安德魯斯表示，政府將補助受影響的企業5000澳幣（約新台幣10萬）。預計有500萬人受到影響，肉廠的產量將減少1/3，工人必須身穿防護衣才可以繼續工作，大部份建案也都停工。

超市將保持開放，並提供外賣和外送服務，但非必要的零售商店都將關閉。安德魯斯說：「在我們面臨疫情完全解除前，還有更多的事情要面對。」紐西蘭總理雅阿爾登則宣佈說，因應澳洲確診案件激增，兩國的旅遊泡泡計劃將無限期延後。維多利亞州的經濟收入約佔澳洲整體的1/4。

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