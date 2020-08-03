香港新冠肺炎確診病例 13天來首度降到2位數

香港今天新增80例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診病例，是近13天來首度下降至2位數，全港至今累計確診病例達3591人。

今天之前的12天，香港每天新增確診病例都超過100例以上。

據公布，今天新增的確診病例全部是本土病例，其中66例與先前發生的群聚感染有關，另有12例找不到感染源。

衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君下午在記者會上表示，雖然確診病例較過去12天稍為下降，但人數仍多，民眾在防疫上不能鬆懈。

她並表示，香港確診病例是否下降，要觀察多幾天才能確定。

張竹君說，抵港的中國大陸防疫人員主要協助香港進行新冠（武漢）肺炎的病毒檢測，並協助建立醫院。

7月初起，香港的新冠肺炎疫情轉趨嚴峻，北京中央應香港特別行政區政府的請求，派遣由廣東60名醫療專家組成的「內地核酸檢測支援隊」來港協助防疫，首批7人昨天先行抵港。

中國媒體今天引述支援隊表示，他們的目標是短期內把香港每天的病毒檢測量，從目前的1萬多個提升至10多萬個。

據星島日報報導，中國方面將協助港府在機場的亞洲國際博覽館，建設一座全新的「港版火神山醫院」。

香港醫院管理局上週已仿效中國方面做法，在亞博館建立並啟用了一座「港版方艙醫院」，內有500張床位，初步可接收100名病情較輕的病患。