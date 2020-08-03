為何有人死亡 有人卻無症狀？研究：多人有抗新冠細胞

新冠病毒疫情爆發逾七個月來，有人感染後症狀嚴重甚至死亡，但也有人沒有出現症狀、甚至沒有意識到自己曾感染；近期在「自然免疫學評論」(Nature Reviews Immunology)期刊上刊登的一篇研究摘要指出，許多人體內可能已有能夠識別新冠病毒許多部分的免疫細胞，幫助防止感染；也就是說，有的人可能已經有某種程度的保護力。

來自拉荷雅免疫研究中心(La Jolla Institute for Immunology)流行病與疫苗研究中心的該文章共同作者希特(Alessandro Sette)對有線電視新聞網(CNN)說：「我們發現許多從未接觸過新冠病毒的人，約半數有某種程度的T細胞反應」；該文章於6月底在「細胞」(Cell)期刊發表。

人類的後天免疫系統有三種T細胞，由人體在感染後製造，藉以幫助對抗再次入侵的相同病毒；其中一種T細胞幫助人體針對病毒保有記憶，另一種T細胞則找到並摧毀感染宿主細胞。

希特與文章共同作者克羅蒂(Shane Crotty)相當意外地在數年前採集的血液樣本中發現這些T細胞，而當時新冠病毒疫情還沒開始。

當時他們正在進行新冠肺炎康復中患者血液的實驗；因為他們需要「負控制」的樣本來對照，於是選出2015至2018年採集的聖地牙哥健康民眾血液樣本。

希特解釋道：「這些人不可能曾接觸新冠病毒；而我們在實驗中發現，約半數的人出現反應；這表示許多沒見過新冠病毒的人，也有一些能夠對抗它的T細胞反應。」

他們推測，針對新冠病毒的許多部分出現的這種T細胞反應，部分原因可能是因為過去曾接觸目前已知流通中的四種冠狀病毒；這些冠狀病毒每年讓數百萬人罹患常見的感冒。