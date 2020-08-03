CDC：未來30天 平均每日會有近1000人因新冠去世

本周全美疫情似乎有稍微舒緩的趨勢，和上周相比共有27州的疫情數據趨於平穩；然而，有些專家認為美國的確診及死亡人數相較他國家居高不下，仍處於高風險階段；聯邦疾病防治中心(CDC)甚至預測，未來30天內平均每日會有近1000人染疫死亡。

據約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)統計，全美確診人數已經累積超過466萬人，染疫死亡人數超過15萬4834人；而CDC的最新預測顯示，截至8月22日的死亡人數將可能達到17萬3000人，相當於20天內還有逾1.8萬人死亡。

全國公衛機構和專家積極呼籲民眾切勿鬆懈防疫，尤其年輕族群的感染機率正在提升，白宮防疫工作小組協調員柏克斯(Deborah Birx)說：「現在的狀況和3、4月時不同，病毒已經極度嚴重的擴散。」

除了受經濟活動開放的影響使各州確診人數爆增，醫院人滿為患，死亡人數也急遽上升，但上增的確診案例也顯示疫情擴散的程度；同樣據約翰霍普金斯大學截至2日上午的統計，確診比率比上周還高的地區多達34州。

哈佛全球健康研究所(Harvard Global Health Institute)所長加哈(Ashish Jha)說：「有一種可能是潛在的感染人數確實正在上升，這也是我們最擔心的；但有18至20州的確診人數顯示下降，但這是因為篩檢的醫療工具和負荷量不足，這讓人非常擔憂，可能其中埋藏了隱性的災難。」

據CDC預測，阿拉巴馬州、肯塔基州、新澤西州、田納西州及華盛頓州，未來的染疫死亡人數很可能攀升；這些地區都是先前曾將疫情控制住，但後來又再度爆發。

布朗大學(Brown University)助理教授梅根‧瑞尼(Megan Ranney)說：「我們需要更多口罩，所有社交群聚的活動都應該立刻暫停，直到政府將疫情全面控制住。」