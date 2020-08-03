全美第一州！加州新冠確診病例破50萬

加州成為美國第一個新冠肺炎確診病例突破50萬例的州；約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)統計，截至2日全球至少1796萬5127人確診、已知68萬7067人死亡；美國至少466萬5013人確診、已知15萬4834人死亡，其中加州超過50萬人確診，單日死亡人數較前一日增加至少176人，這讓美國新冠肺炎死亡人數連第六天破1000人。

加州1日新增9032例確診，成為全美第一個確診病例超過50萬人的州，確診總數至少50萬9162例。

洛杉磯時報(LAT)報導，加州在7月31日出現214例與新冠肺炎相關的死亡病例，刷新紀錄；這是加州在7月第五度、一周內第三次打破單日死亡人數紀錄，前次單日176人死亡的紀錄於7月29日才寫下。

此外，加州出現首位青少年新冠肺炎死亡病例，此人有不明的潛在健康疾病，病逝加州疫情熱點所在的中谷(Central Valley)麥德拉縣(Madera)瓦雷兒童醫院(Valley Children`s Hospital)。

院方向家屬致哀之餘，也警告大眾，這起死亡病例顯示年輕人無法倖免於新冠肺炎，需要所有人配合努力防疫。

加州曾是防疫模範生，但在經濟7月1日重啟後，疫情急轉直下；州長紐森(Gavin Newsom)宣布關閉酒吧，暫停37個郡的餐廳、酒吧、博物館、電影院、親子娛樂中心、動物園等場所的室內座位區。

在之前的疫情中心紐約，州長葛謨(Andrew Cuomo)辦公室表示，紐約1日通報556人住院，為3月17日以來新低，死亡人數為三人，維持疫情趨緩後的三日平均低點；紐約州檢驗確診率為0.9，紐約市則為1.0。

佛羅羅里達州在疫情肆虐之際遭遇熱帶風暴「伊賽亞斯」(Isaias)從外海掃過，恐引發洪患。

國家颶風中心(NHC)表示，東岸時間2日下午2時，風暴中心在佛州聖露西港(Port St. Lucie)約30哩處，以每小時八哩的速度朝西北偏北的方向前進。

伊賽亞斯1日掠過波多黎各和多明尼加共和國，挾帶暴風雨侵襲巴哈馬(Bahamas)，且可能在南、北卡羅來納州登陸。

考量新冠肺炎疫情在佛州、喬治亞州，以及南、北卡來羅納州加劇，急難管理局官員呼籲民眾「待在家比較安全，避難所是最後的辦法。」