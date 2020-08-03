白宮防疫專家柏克斯：病毒擴散 鄉村與城市同樣猛烈

全美各地新冠肺炎確診與死亡個案激增，白宮抗疫小組成員柏克斯(Deborah Birx)2日警告，全美疫情已經進入「新階段」，並敦促民眾積極採取健康防護措施；但柏克斯的講話，立遭眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)的駁斥，指柏克斯與川普總統散布的病毒相關假訊息有關，所以無法信任她。

柏克斯2日在「有線電視新聞網」(CNN)「美國國情」(State of the Union)節目上表示：「我要非常明確地表示：我們現在的情況與3月和4月時不同」；疫情在城市與鄉村同樣「擴散地非常廣泛」；「各位住在鄉村地區的民眾，你們對於這種病毒也沒有免疫及保護力。」

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)前局長高特里布(Scott Gottlieb)日前估計，全美感染新冠病毒致死個案恐在今年年底達到30萬例；柏克斯也不排除這種可能性，並說「任何事情都有可能發生」；但如果民眾保持社交距離並且避免參加大型聚會，這種結果的可能性就可望大幅降低。

柏克斯說，在目前爆發疫情的地區與多世代家人同住的民眾，在家裡也應該戴口罩，才能保護年長者或已有健康問題的人；聯邦衛生福利部助理部長吉羅爾(Brett Giroir)也持續強調戴口罩的重要性。

紐約時報(NYT)上月報導，柏克斯樂觀預測的疫情發展軌跡，為許多讓重新開放優先於新增疫情的決策提供正當理由，讓她因為對於新冠病毒的因應招致更多批評。

波洛西2日在「美國廣播公司」(ABC)「本周」(This Week)節目上，被問到對柏克斯是否有信心時說：「我認為川普正在散布關於病毒的假訊息，而柏克斯是由川普任命；所以我沒有信心。」

柏克斯則在CNN為自己因應疫情危機的決策辯護；「我非常尊敬波洛西議長；我非常尊重她多年來對美國人民的貢獻」；她也說自己「從來沒有被稱為樂天派、不科學、或是不以資料為依據的人」。

柏克斯與防疫專家佛奇(Anthony S. Fauci)已警告陽光帶州(Sun Belt)、中西部以及太平洋大西北地區的20個州，當地新冠病毒正在加速擴散。