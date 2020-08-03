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陸防疫專家抵港 冀短期提高病毒檢測量

中央社 / 香港3日電
「港版方艙醫院」共有500張床位，初步可接收100名病情較輕的病患。 美聯社
「港版方艙醫院」共有500張床位，初步可接收100名病情較輕的病患。 美聯社

北京當局為協助香港防疫而派遣的一支先遣隊伍昨天已經抵港，據報導，他們期望短內能把香港每天的病毒檢測量由1萬多個，提升至10多萬個。

上月初起，香港的2019冠狀病毒疾病（COVID-19新冠肺炎）出現第三波疫情且十分嚴峻，北京中央應香港特別行政區政府的請求，派遣由廣東60名醫療專家組成的「內地核酸檢測支援隊」來港協助防疫，首批7人昨天先行抵港。

大陸媒體今天引述支援隊隊長余德文說，他們的目標是短期內把香港每天的檢測量提升至10多萬個。

他說，目前香港的公立機構每天大概只能進行一萬個病毒檢測，這在應對疫情方面遠遠不夠。

另據星島日報今天報導，大陸方面將會協助港府在機場的亞洲國際博覽館建設一座全新的「港版火神山醫院」。

在先遣隊抵港前，香港醫院管理局已模仿大陸方面的做法，在亞博館建立了一座「港版方艙醫院」，裡面有500張床位，初步可接收100名病情較輕的病患。

「港版方艙醫院」已於1日啟用。

據報導，「港版火神山醫院」預定在亞博館第二期用地興建，將是一座全新的臨時專門醫院，集中收治COVID-19患者，有1000張病床，開設重症監護病區、重症病區、普通病區等。

報導表示，港府預期疫情短期內難以消失，第四波、第五波疫情大有可能在秋冬季節再次爆發，因此必須未雨綢繆，興建「港版火神山醫院」。

大陸爆發COVID-19疫情後，當局曾在武漢建立「火神山醫院」，其建設參考了2003年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）期間建立的「北京小湯山醫院」。

新冠肺炎 COVID-19 香港

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