教派、利益對立 伊朗、阿聯為抗疫對話
為了應對新冠疫情，伊朗、阿聯酋兩國暫時放下對立，開始討論如何合作！伊朗外長札里夫與阿聯酋外長阿布杜拉近日頻繁開會，討論區域局勢與新冠肺炎疫情發展。伊朗是什葉派、反美，阿聯酋屬遜尼派、親美，兩個敵對的國家卻願意展開對話實屬難得，但也可能是因為中東疫情再度加劇，迫使雙方不得不放下成見合作。
兩國罕見友好
根據《半島電視台》報導，札里夫與阿布杜拉近日頻繁透過視訊會議進行交流，會中兩國外長都談到最近的中東局勢，還有新冠疫情的發展。雙方還互祝伊斯蘭大節「古爾邦節」快樂，札里夫在會後發推文表示，此次進行了非常具有實質意義、坦承與友善的對話，希望雙方在區域局勢不穩下，仍能保持這樣的對話。
伊朗與阿聯酋無論在教派、區域結盟上都是站在對立面。伊朗是什葉派、反美親俄，並積極想擴張中東影響力；阿聯酋則是遜尼派、與沙烏地都是親美陣營，雙方先前因為伊朗核協議、伊拉克問題有過許多紛爭。美國在波斯灣先前也採取許多軍事行動，如炸死伊朗革命衛隊指揮官蘇雷曼尼等，讓這些國家都很緊張。
伊朗疫情創新高
阿聯酋也是波灣國家之一，雖然長期親美，不過之前美、伊在波斯灣爆發數起衝突時，阿聯酋並沒有對伊朗強烈表態，而且在3月伊朗疫情剛爆發時，王室也曾表示願意支持伊朗抗疫。而受到美國制裁的伊朗，除了鄰國伊拉克外，也四處尋找突破的機會。
根據《英國廣播公司》報導，伊朗近日的確診人數再度創新高，而且伊朗官方遭到爆料疑似隱瞞疫情，實際確診人數可能是目前數字的2倍（45萬人），死亡人數甚至是3倍（4.2萬人），伊朗官方截稿前尚未回應，不過就2日新增2685例確診來看也是單日新高，伊朗仍需面對第2波疫情。
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