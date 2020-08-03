墨爾本實行四級封鎖令 宵禁六周

德國之聲 / 德國之聲

（德國之聲中文網）維州新禁令讓澳大利亞第二大城市墨爾本受到很大沖擊。該州州長安德魯斯（Daniel Andrews）宣布，從8月2日起，大墨爾本實施四級封鎖令六周。具體規定包括，每晚八點至次日凌晨五點墨爾本實施宵禁，違者罰款，並將被逮捕。例外的情況只有接受和提供護理以及上下班。此外，墨爾本居民只能在離家五公裡範圍內購物和鍛煉，一個家庭每天只限一人外出購物，每人只允許在戶外鍛煉一個小時。其它規定還包括，從下周三起，全周所有學生上網課，只有有特殊需要的學生才能去學校；幼兒園周四起關閉，只有某些行業工作者的孩子和需要特殊照顧的孩子才能去幼兒園；理發店開門，但美容院和個人護理店關閉；從下周四起禁止舉行婚禮，葬禮最多只能有10名親友參加；禁止休閒活動，但可以拜訪親密伴侶，包括居住在墨爾本以外地區的親密伴侶等等。下周一，政府還將宣布涉及工作崗位的更多規定。

此外，維州包括米切爾郡在內的其他地區實施三級限制措施。居民只能在上班、上學、看病、購買生活必需品的情況下離開住所。新規定將執行至9月13日，賦予警方和其它有關當局更大的權力。

維州政府表示，封鎖升級是因為傳染率上升到不可接受的程度。據報道，周六至周日，該州新增671例確診，七例死亡，六例與養老院相關。上周四，該州新增確診723例。州長安德魯斯說，為了防止疫情延續數月，必須采取嚴格措施，“我們沒有其它選擇”。

墨爾本三周來一直實行較為和緩的禁足令，並從7月中旬開始實行口罩令，是澳大利亞首個實施口罩令的城市。

維州約有居民670萬，近500萬生活在墨爾本。澳大利亞約1.8萬人新冠感染者中，大約60%來自維州。

樂然／文木（路透社等）

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